Jeremy Irons: "La facilidad del placer actual ha asesinado el deseo de preocuparse"

Sevilla, 14 nov (EFE).- El actor Jeremy Irons ha reflexionado en un encuentro junto a David Puttnam, productor de 'La Misión', sobre que la facilidad del placer que buscan en su opinión las generaciones actuales ha acabado por asesinar el deseo de preocuparse por distintos ámbitos de la vida, también en la cultura, donde todo se ha abaratado.

Preguntado sobre la posible dicotomía entre arte frente a espectáculo, el coprotagonista de esa icónica película, quien recibe este jueves el Giraldillo de Honor del 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla, se ha referido a la que considera una generación actual "quizá malcriada", que necesita "buscar la gratificación instantánea".

"La facilidad del placer a la que hemos acostumbrado a la generación actual ha asesinado el deseo de preocuparse, de ir a un cine, ver una película exhibida en su magnificencia y grandiosidad verdadera como una experiencia colectiva compartida", ha opinado.

A juicio de este actor, las generaciones actuales parecen no querer ya hacer esto: "Prefieren sentarse en su cama, en el tren, y ver algo en una pantallita de tamaño mínimo. No tengo por qué criticarlas, pero no saben lo que se están perdiendo", ha dicho.

Esta tendencia en la forma de consumir cine, ha continuado, también la observa en otros ámbitos culturales como la música de ahora frente a la que se hacía en las décadas de los 60, 70 o 80: "Todos estamos atrapados por la economía. Las cosas tienen que hacerse para ganar mucho dinero y fácilmente", ha lamentado.

Frente a esta situación, que considera "una pena verdadera" al entender que la calidad de vida global está en declive, ha defendido a quienes sí quieren transmitir una historia "desde el corazón".

"Todo se está abaratando, todo es barato, la ropa, las películas, los placeres generales como la música. Y esto me entristece", ha sentenciado Irons, quien ha apostillado que quizá se trate de reflexiones de un señor mayor y que esto a lo mejor no supone en realidad "ningún problema" para las nuevas generaciones.

En el caso concreto de 'La Misión', cree que esta famosa película puede considerarse un "ejemplo clásico" de una producción tanto de entretenimiento como una obra de arte.

Por su parte, el productor de este filme ha señalado al respecto que nunca ha hecho ninguna película pensando que solo fuera para entretenimiento o para algo "más serio y artístico".

"Se tiene que tener algo que decir y la consideración suficiente sobre el público para ver cómo responde", ha indicado David Puttnam, quien cree que no puede olvidarse que es este último el que "te da comer" y al que hay que ofrecer algo más allá del entretenimiento.

"Todas las películas que yo he hecho, las buenas y las malas, han empezado basándose en la premisa de que teníamos algo que contar", ha añadido. EFE

