Elisa Mouliaá responde a Errejón: "Decir que es una denuncia falsa es lamentable. Es lo que ocurrió"

La actriz Elisa Mouliaá ha respondido este jueves al recurso presentado por la defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón defendiendo que su denuncia por un presunto delito de agresión sexual no es "falsa" y que todo lo que ha contado "es lo que ocurrió con pelos y señales".

"Comprendo que el enojo es enorme, pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es. Todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales", ha afirmado la intérprete en declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Errejón ha asegurado que la denuncia de Mouliaá es "falsa" y ha pedido al juez que le investigue por agresión sexual que reabra la causa y que le permita declarar para "exponer la realidad de los hechos", evitando el "limbo procesal" en que se ha visto sumido tras la interrupción del caso por el embarazo de la abogada de la denunciante.

En su recurso, el que fuera portavoz parlamentario de Sumar se dirige al Juzgado Número 47 de Madrid y subsidiariamente a la Audiencia Provincial de Madrid criticando lo que considera una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho" por parte de la letrada de Mouliaá.

La intérprete ha reconocido que se siente "bastante paralizada" tras el recurso de Errejón y el "lanzamiento mediático" que ha vivido tras la denuncia, de la que ha dicho que la presentó para "esclarecer qué estaba pasando y todo lo que ocurrió".

Mouliaá ha defendido que ha relatado lo que ocurrió y cómo se convirtió aquella noche con el exdiputado en "una de las más desagradables" de su vida. "Tengo pruebas y testigos de que todo eso ocurrió. Entonces, no me he echado para atrás. Obviamente, ahora mismo, con todo lo que ha escrito la abogada, pues me entra miedo y estoy bastante impactada, pero ahora solo me queda confiar en la justicia y que mi abogada decida cómo actuar", ha reiterado.

La actriz ha recordado que su abogada está de baja médica --motivo por el que el juez archivó de forma temporal la causa abierta hasta su regreso-- y "en una situación compleja". "Decir que todo es falso y que ha habido mala fe (...) La mala fe me parece que viene ahora por su parte", ha zanjado.