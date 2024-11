Un exdirector de Red.es afirma que no participó en adjudicar contratos a Barrabés ni vio las cartas de Begoña Gómez

El ex director general de la entidad pública Red.es David Cierco ha asegurado este jueves en el Senado que no participó en la decisión de adjudicar al empresario Juan Carlos Barrabés tres contratos por 10,2 millones de euros investigados en el 'caso Begoña Gómez'. Además, ha expresado que no ha visto las cartas remitidas por la esposa del presidente del Gobierno a esos procesos de adjudicación.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', ha señalado que solo intervino en uno de los tres contratos, en el que se limitó a elevar el expediente al consejo de administración, negando haber dado instrucciones de a quién se tenía que contratar.

Sobre los otros dos expedientes, Cierco ha dicho que "conocía cero" porque él ya no estaba cuando esos contratos se elevaron al consejo de administración --entró en Red.es en julio de 2018 y ceso a petición propia en mayo de 2021-- y que tampoco sabía nada de las cartas de la esposa de Pedro Sánchez.

"Mi conocimiento de las cartas, del expediente y de todo lo que se pueda hablar aquí sobre ese tema es absolutamente cero, no he visto ni una coma", ha reiterado, antes de reivindicarse como una persona "estricta con la gestión del dinero público".

CONOCÍA A BARRABÉS, PERO NO A SÁNCHEZ NI BEGOÑA GÓMEZ

Cierco ha declarado que sabe quién es Barrabés desde hace más de 20 años, como "cualquiera que ha estado en el mundo de la tecnología". "No tiene ningún mérito conocerle, cuando ha sido uno de los referentes tecnológicos de este país y hasta a los eventos del Partido Popular ha estado yendo", ha apostillado.

Ha asegurado que cuando era director general de la entidad pública no tuvo relación con Barrabés, a quien vio solo "una vez" al visitar un 'hub' de innovación que gestionaba el empresario, precisando que iban a "multitud de 'hubs' tanto en España como en el extranjero".

El excargo de la entidad pública ha expuesto que no conoce personalmente ni al presidente del Gobierno ni a su esposa, y tampoco al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García ni al presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

EL PSOE: CONOCER A BARRABÉS NO ES DELITO

Desde el PSOE han criticado la "insistencia" del PP en preguntar a los comparecientes que pasan por la comisión si conocían a Barrabés. "Parece que conocer a este empresario presupone que se ha cometido algún tipo de irregularidad", ha lamentado.

El senador socialista José Francisco Hila ha replicado al PP que ellos mismos publicaron un tuit en el que se ve a Barrabés dando la mano a Pablo Casado, el anterior líder de los 'populares', durante un acto en el que "en primera fila" también estaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, según ha indicado.

Hila ha señalado que "probablemente algunos de los senadores de larga trayectoria del PP conocen al señor Barrabés" y "conocerle no es prueba de nada, porque si no algunos tendrían que dar explicaciones", antes de insistir en que administraciones dirigidas por los 'populares', como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, han contratado con el mismo empresario.