Consejera vasca de Justicia pide a los presos de ETA que reconozcan los asesinatos aún sin resolver, como el de Lidón

La consejera de Justicia de Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reclamado este jueves a los autores del asesinato hace 23 años del magistrado José María Lidón, que sigue sin esclarecerse, que "lo reconozcan", así como el resto de crímenes de ETA sin resolver. Además, ha criticado a quienes "ocultan la ignominia" y su "responsabilidad material, intelectual y política" en la muerte del juez y de "centenares de personas más" a manos de la organización terrorista.

San José ha inaugurado, junto al presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, en el Palacio de Justicia de Bilbao las XIX Jornadas de Derecho Penal en homenaje a Lidón, juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia asesinado por ETA el 7 de noviembre de 2001. De manera previa, ha participado en una ofrenda floral ante la placa que se colocó en el hall de la sede judicial en tributo del magistrado.

En su discurso, la consejera ha destacado que "estas sesiones son algo más, son un grito de memoria crítica y radicalmente deslegitimadora del terror", son "un recordatorio de la dignidad de las víctimas y de la cobardía de los victimarios, de quienes siguen ocultando la ignominia y, sobre todo, su responsabilidad material, intelectual y política que llevó al asesinato de José María Lidón y de centenares de personas más".

"Hoy, un día más, quiero reclamar expresamente que los autores de este crimen lo reconozcan, como los de todos los crímenes que están sin resolver. Es un último acto para demostrar que están dispuestos a reconocer el dolor con sinceridad, que es contribuyendo a que las víctimas puedan sellar su duelo, para que esas familias, si no van a recuperar sus seres queridos, sepan que la Justicia, los compañeros del juez Lidón, van a aplicar las reglas del Estado de derecho que ETA quiso abolir sin conseguirlo. Para que esas familias sepan, al menos, la verdad", ha emplazado.

La consejera de Justicia ha querido reivindicar a los jueces vascos, "nacidos aquí o allí, como el propio Lidón", natural de Girona, que en todo caso son 'nuestros jueces'. "Y quiero reivindicar la labor de fiscales, de la abogacía y la procura y de todo el personal del servicio público que es el sistema judicial, la que realizan con independencia de que sus resoluciones gusten más o gusten menos. Porque a Lidón no le mataron porque sus sentencias fueran rigurosas, sino porque representaba la ley y el orden que ETA quería anular, y no lo consiguieron", ha subrayado.

María Jesús San José también ha querido reivindicar que se enseñe a la juventud para que no olvide, "y a tantos profesores perseguidos y asesinados porque ejercían sus funciones con libertad". "Lidón lo hizo, se volcó en seguir formando a la juventud mientras otros, en los mismos pasillos universitarios, sembraban odio. ¡Qué papel tan importante juega la Universidad no sólo para no olvidar, sino para impedir que los nuevos odios que se expanden en nuestra sociedad no aniden en las generaciones que nos siguen!", ha expresado.

En su opinión, este "es el gran reto" que une a quienes hoy han rendido homenaje al fallecido magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que participan en las jornadas en su memoria, el de "poder aportar justicia, verdad y memoria para una convivencia plena".

"UN NUEVO CAPÍTULO DE DIGNIDAD"

María Jesús San José ha destacado que cada 7 de noviembre "se escribe un nuevo capítulo de dignidad en este Palacio de Justicia". "Se hace todos los días, seguro, porque todos los días en los pasillos de estos juzgados hay servidores públicos protegiendo los derechos de las personas, justo lo que querían impedir quienes mataron hace 23 años a José María Lidón", ha apuntado.

De hecho, ha destacado que "incluso los propios asesinos encuentran aquí la oportunidad que no ofrecieron a sus víctimas". "Si pretendían, además de causar dolor, hacer callar y hacer desistir a sus compañeros, aquí está la evidencia de su inmenso error", ha constatado.

Por eso, cree que "más que un honor, es un privilegio poder abrir estas jornadas" y ha destacado que "no hubo nunca una sola razón que jusficara el dolor causado por el terrorismo".

María Jesús San José ha recordado que ella misma aprendió a amar el derecho penal gracias a las enseñanzas de Lidón, que fue profesor en la Univerdad de Deusto, y ha alabado "sus formas y su pasión por difundir los valores y el rigor de la Justicia, de hacerla comprensible" que, precisamente, "eran las propias de esos maestros que en algún momento hemos tenido y que recordamos con agradecimiento y afecto".

Tras apuntar que al maestro Lidón los terroristas "no le permitieron llegar a esa cita pendiente con sus alumnos en la Universidad el 7 de noviembre de 2001, ni nunca más", ha resaltado que "dejó tras de sí una escuela de magistrados y juristas que aprendieron en sus clases y que se representa también en estas jornadas".

"Con la misma vocación, en esta edición se busca arrojar luz sobre cuestiones que siguen en las nieblas, como son las referidas a los delitos contra la intimidad, los delitos en las redes sociales, y muy específicamente los que desprotegen a los menores y los que conducen a la violencia contra las mujeres", ha manifestado.

Durante las XIX Jornadas de Derecho Penal en homenaje a José María Lidón, también han tenido palabras de recuerdo y reconocimiento hacia el magistrado asesinado, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, la vocal del CGPJ Inés Herreros Hernández, y la vicerrectora de la Universidad de Deusto, Aitziber Irigoras.