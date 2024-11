Etienne Eto'o: "Nada me haría más feliz que jugar muchos partidos con el Rayo"

Madrid, 5 nov (EFE).- Etienne Eto'o es la nueva promesa surgida de la cantera del Rayo Vallecano, con el que espera "jugar muchos partidos", algo que le haría "muy feliz". En su debut con el primer equipo, la pasada semana en Copa del Rey frente al Villamuriel, se estrenó con un gol pidiendo paso en el equipo que dirige Iñigo Pérez.

Eto'o, de 22 años, lleva siete goles en nueve partidos con el Rayo B, en el grupo 7 de la Tercera RFEF. Además es habitual verle en los entrenamientos del primer equipo con Iñigo Pérez, que lo convocó para los partidos de Liga frente a Real Sociedad y Barcelona.

La oportunidad de su debut le llegó en su tercera convocatoria, frente al modesto Villamuriel en Copa del Rey. Jugó quince minutos y marcó un gol.

“Me siento muy feliz. Es una oportunidad única. Quiero agradecer a Iñigo porque de donde vengo, en el CUC Villalba, filial del Rayo Majadahonda, nunca me imaginé estar así seis meses después. Gracias al trabajo que llevo años haciendo he podido demostrar mi nivel. Iñigo me está dando ese lugar y esa oportunidad que es de agradecer", dijo Eto'o en declaraciones a los medios del club.

"Es un debut que nunca olvidaré y siempre guardaré en mis recuerdos. En mi primer partido como profesional poder marcar me tiene muy contento y me llena aún más las ganas de seguir trabajando, de poder avanzar y de jugar muchos partidos con la camiseta del Rayo, que nada me haría más feliz", confesó.

Pese a su juventud, Etienne ha pasado por muchos equipos. Mallorca, Atlético Baleares, Oviedo, Vitoria de Guimaraes, Poblense, Rayo Majadahonda y CUC Villalba.

“El año pasado marqué quince goles y me gustaría superarlo pero me centro sobre todo en mejorar cada día. Eso es lo que me llevará a cumplir mi sueño de ser futbolista profesional. Ahora estoy en mi mejor momento. He llegado a un punto de madurez y de saber lo que quiero, de ser importante”, concluyó. EFE