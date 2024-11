'Amanece en Samaná': viaje al paraíso con giro inesperado para la última comedia española

Madrid, 5 nov (EFE).- 'Amanece en Samaná' es una película de Luis Zahera, Luisa Mayol, Luis Tosar y Bárbara Santa-Cruz que parece que va sobre el viaje de dos parejas a un paraíso caribeño. Pero no. Pasa algo que tuerce todo y que da forma a esta nueva comedia del cine español que se estrenará el próximo viernes en las salas.

Dirigida por Rafa Cortés a partir de la adaptación de 'Cancún', texto para teatro de Jordi Galcerán, 'Amanece en Samaná' se alimenta del trabajo actoral de sus dos actrices y sus dos actores protagonistas.

Porque Cortés, tal y como cuenta a EFE a raíz de la presentación de la película este martes, quiso construir sobre la improvisación esta película rodada casi íntegramente en un hotel de lujo de Samaná, en República Dominicana.

La apuesta del cineasta mallorquín desemboca en una comedia de tono clásico, impulsada por un giro inesperado que permite que Mayol, Tosar, Santa-Cruz y Zahera den brillo a unos personajes cuyos dramas terminan ingresando en el tono de la película.

Según afirma Zahera a EFE, la capacidad de comunicar de Cortés resultó esencial para implicar a los actores y actrices sin tener que acudir al libreto de Galcerán para que sirviera de guía. "Fue capaz de crear una comunión con nosotros y de meternos en la historia", apunta el actor gallego, protagonista de películas como 'El Reino' y 'As Bestas', en las antípodas de 'Amanece en Samaná'.

Para facilitar el trabajo actoral, después de la jornada de rodaje, Cortés y su equipo escribieron y montaron las escenas. Santa-Cruz compara el proceso con la composición de "un mapa" al que se le van colocando "unas boyas a las que agarrarse".

Mayol y Tosar, pareja en la vida real, incluso apartaron de su trabajo el material emocional del día a día. Revelan que usaron "la complicidad" para ayudarse, poco más, dice la actriz chilena. "Pero hubo momentos en los que no sabíamos como salir de ésta", apunta el actor gallego.

El lugar contribuyó a la configuración de un ambiente propicio. "Era como una cima para un actor porque uno piensa en cuándo rodará una película en un lugar como el Caribe", afirma entre risas Luis Zahera.

Rafa Cortés reconoce "los mecanismos de la comedia clásica" en 'Amanece en Samaná', y también el estilo de Galcerán.

"La película empieza plantando muchas cosas, como si fuera una comedia costumbrista, y así vamos entrando en 'el territorio Galcerán': cuando los espectadores están relajados, va y te da una 'galleta'", resume el cineasta mallorquín.

Aunque su metodología con los actores se nutre de la improvisación, en esta comedia dice que arriesgó "un poco más".

"Pero no fue una improvisación loca; si la improvisación no está preparada, no funciona. Tienes que saber a donde llegar. Yo tenía un plan y lo que quería es que los demás se salieran con la mía", explica.

Queda al final un trabajo actoral que los propios profesionales agradecen, al menos los cuatro de esta nueva comedia española. Como dice Zahera, "esta profesión es un poco como sacar al niño que llevas". EFE

