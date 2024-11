Turull dice que JxCat no negociará los PGE de 2025 si antes no se cumple con los actuales

Barcelona, 3 nov (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, reelegido hace una semana para el cargo, afirma que su partido no negociará unos nuevos presupuestos generales del Estado (PGE) para 2025 si antes no se cumplen los actuales, que tienen, dice, una ejecución "de las más bajas que ha habido en los últimos años".

En una entrevista que publica este domingo 'La Vanguardia', Turull señala también que su partido está haciendo más "por la financiación del Govern" catalán "que el propio" presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien reprocha de nuevo estar "secuestrado" por el ejecutivo de Madrid.

Preguntado Turull sobre qué se puede hacer para conseguir la ejecución de los actuales PGE, sostiene que "hay mecanismos jurídicos". "Que haya un cheque directamente con lo no ejecutado –disposición adicional tercera– o una condonación del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), de forma indirecta. Hay más soluciones. Lo que no haremos es aprobar un presupuesto porque el papel lo aguanta todo y que el anterior no se haya cumplido", explica.

A su juicio, "el crédito del PSOE se ha agotado y lo sabe desde hace tiempo", y recuerda que el pasado mes de julio, "con los datos de ejecución", ya se quejaron. La solución, subraya, "está en manos del PSOE".

Turull indica, además, que el Gobierno central debe hacer una nueva propuesta sobre la senda de estabilidad. "Si tienen la tentación de presentar lo mismo, saben que no tienen nuestro voto favorable", remarca.

Respecto a los próximos presupuestos de la Generalitat, Turull dice que en JxCat están dispuestos a negociarlos "si es con mentalidad de Estado" pero asegura que "Illa no la tiene".

"Cualquier acuerdo que plantea es con voluntad de no molestar al PSOE. Estamos haciendo más nosotros por la financiación del Govern que el propio Illa. ¿Dónde están cuando pedimos que haya más margen de gasto?. ¿Dónde está ahora que se habla de un impuesto a las energéticas que podría hacer que se pierdan unas inversiones en Tarragona?. La centralidad no existe si alguien depende de Madrid", continúa. EFE