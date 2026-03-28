109-102. Los Celtics remontan 16 puntos y siguen la estela de los Pistons

Chicago (EE.UU.), 27 mar (EFE).- Los Boston Celtics remontaron este viernes 16 puntos de desventaja y se impusieron por 109-102 a los Atlanta Hawks en el TD Garden con 36 puntos de Payton Pritchard, para mantener la presión sobre los líderes Detroit Pistons en el Este de la NBA.

Boston estuvo abajo 25-9 en el primer período, pero reaccionó con fuerza y se llevó la victoria para incrementar su balance a 49-24. Son segundos, detrás de los Pistons (53-20).

Pritchard llevó de la mano a los Celtics con un 13 de 23 en tiros de campo y seis triples para 36 puntos, a los que añadió siete rebotes y cuatro asistencias.

Jayson Tatum aportó un doble doble de 26 puntos, doce rebotes y cinco asistencias, mientras que el novato madrileño Hugo González metió tres puntos y capturó dos rebotes en siete minutos en pista.

Para los Hawks, Jalen Johnson anotó 29 puntos, CJ McCollum aportó 21 y Nickeil Alexander-Walker metió 20. EFE