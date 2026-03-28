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Sinner se mete en la final de Miami y buscará ante Lehecka completar el 'Sunshine Double'

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Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, se metió este viernes en la final del Masters 1.000 de Miami tras imponerse al alemán Alexander Zverev, número 4 de la ATP, por 6-3 y 7-6(4) en 1 hora y 53 minutos de partido, y se acercó al 'Sunshine Double', un hito que solo han logrado siete tenistas masculinos.

Sinner está a un paso de conseguir esta hazaña, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año. Su rival en la final, el checo Jiri Lehecka, número 22 del ranking, es el último obstáculo.

Solo Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016) han logrado este doblete en el circuito ATP.

Además, Sinner prolongó ante Zverev, a quien ha batido en sus últimos siete encuentros, el último de ellos en las semis de Indian Wells, su racha de 32 sets consecutivos ganados en Masters 1.000, que comenzó en el torneo de París del año pasado.

Al igual que en el desierto californiano, el transalpino quebró pronto el saque de su rival en el primer set, con 2-1, y mantuvo su servicio para anotarse el primer parcial. Sin embargo, tuvo que levantar una bola de 'break' en contra en el tercer juego del partido.

El segundo set sí que fue diferente al de Indian Wells y no se decidió hasta el desempate, después de que ambos tenistas defendieran con acierto su saque, aunque Sinner tuvo que levantar una bola de rotura y Zverev otras tres.

Un fallo en un remate a placer de Zverev con 4-4 en el 'tie-break' supuso la primera rotura en el desempate, y Sinner la aprovechó para rematar con sus dos siguientes saques.

La semifinal cayó del lado del italiano por pequeños detalles. Sinner firmó un 74 % de acierto en su primer servicio y registró 28 ganadores y 24 errores no forzados, mientras que Zverev tuvo un 71 % de éxito con su primer saque, pegó 21 ganadores y sumó 14 errores no forzados.

La final de este domingo será la cuarta que Sinner dispute en cinco participaciones en Miami, donde ganó el título en 2024.

Sin embargo, no pudo defenderlo el año pasado debido a la suspensión de tres meses que recibió tras un positivo por clostebol, una sustancia prohibida.

Su desempeño en Miami también le ha acercado en el ranking de la ATP a Carlos Alcaraz. Apenas le separan 1.440 puntos tras su pase a la final, y en caso de coronarse como campeón, esa distancia se reducirá a 1.190 puntos. EFE

(foto)

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