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Aday Mara y Michigan vuelan al Elite 8 del March Madness

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Chicago (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El español Aday Mara y sus Michigan Wolverines doblegaron este viernes 90-77 a los Alabama Crimson Tide en el 'Sweet 16' del United Center de Chicago y se clasificaron para el Elite 8 del March Madness de la NCAA.

Aday Mara, pívot zaragozano de 20 años y 221 centímetros de altura, firmó ocho puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones en 26 minutos en la pista del United Center de Chicago, que se tiñó de amarillo para apoyar a Michigan.

El equipo entrenado por Dusty May se medirá en el Elite 8 a una entre Iowa State y Tennessee, en un partido que también se disputará en el parqué del United Center este domingo.

Para Michigan, Yaxel Lendeborg firmó 23 puntos y Trey McKenney y Elliot Cadau firmaron 17 puntos cada uno.

Alabama se rindió pese a la asombrosa actuación de su estrella Labaron Philon Jr, que selló 35 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

Ambos equipos estuvieron fieles a sus identidades. Michigan lució su juego coral, más pausado y organizado. Alabama salió a morder y no tardó en abrir su festival de tiros de tres puntos.

Al ritmo de un Philon imparable, Alabama se hizo con una ventaja de 11-2, a la que Michigan respondió con un contundente 9-0 que volvió a poner el partido en equilibrio.

Michigan, que contaba con amplia superioridad numérica en el United Center (su sede, en Ann Arbor, está a poco más de tres horas en coche de Chicago), pudo contar con un Aday Mara muy determinado.

El zaragozano anotó cuatro puntos en la primera mitad, capturó cuatro rebotes, dio tres asistencias a sus compañeros y protegió el aro con dos tapones en la primera mitad.

Michigan se puso repetidamente arriba en el marcador, hasta un máximo de seis puntos en la primera mitad, y Alabama, pese a tomar tiros de tres puntos atrevidos y poco trabajados, consiguió mantener el choque en equilibrio.

Con un Philon acertado desde la línea de libres, el marcador reflejaba 49-47 para Alabama al descanso.

Cambió el guión en la segunda mitad. Tras el descanso, Michigan impuso su poderío y arrancó con un parcial de 13-2 que disparó su ventaja hasta el 60-51.

Un alley-oop de Aday Mara incrementó la renta hasta el 73-60 que, con 9.38 minutos por jugar, acercaba a Michigan a la línea de meta.

Alabama estuvo falta de ideas y solo se mantuvo con vida en el encuentro gracias a la espectacular actuación de un Philon que mostró, de sobra, nivel para aterrizar en la NBA.

Pero fue el único en anotar para Alabama, que estuvo casi cinco minutos sin meter tiro alguno en la segunda mitad.

Michigan no tuvo apuros para defender su ventaja y selló la victoria con un definitivo 90-77 que le confirma como uno de los favoritos para llegar a la Final 4 de Indianápolis. EFE

(foto)

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