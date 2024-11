Aznar ve "ambicioso, pero alcanzable" el objetivo de acabar entre los cinco primeros

Bilbao, 31 oct (EFE).- David Aznar, entrenador del Athletic Club, ve "ambicioso, pero alcanzable", el objetivo de acabar la Liga F entre los cinco primeros, como fijó el presidente Jon Uriarte en la asamblea del martes, y repetir por lo menos la posición de la pasada campaña.

"Estamos a tres puntos de la cuarta plaza y tenemos dos puntos más que el año pasado. A nivel deportivo nos estamos consolidando y ahora tenemos que intentar seguir mejorando", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado en el campo del Costa Adeje Tenerife.

"Aspiramos a dar pasitos cada temporada, primero igualar la clasificación de la pasada y luego intentar mejorarla", incidió Aznar, quien realizó un balance positivo del primer ciclo de siete partidos ligueros que han dejado al Athletic sexto con 11 puntos, a uno de la Real Sociedad y a tres del Levante Badalona.

"Estamos sacando mucha ventaja a balón parado, una fortaleza que el año pasado no teníamos. Y tenemos que mejorar en las situaciones de ataque y recuperar las sensaciones con balón. En la segunda parte del Valencia volvimos a ver esa versión del Athletic dominador", analizó.

El técnico quiere ahora mantener esa progresión en un segundo ciclo de cuatro partidos "contra cuatro equipos muy competitivos" -Tenerife, Betis, Real Sociedad y Madrid CFF- que va a iniciar en terreno canario con las bajas de las lesionadas Itxaso Uriarte e Itsaso Miranda.

Aznar espera un partido "muy disputado" frente a un rival "con un perfil un poco diferente" y de juego "más combinativo" tras la llegada al banquillo del técnico vizcaíno Eder Maestre y "mucha amenaza arriba".

"Trataremos de tener la pelota y no entrar en su juego de transiciones donde podemos sufrir", avanzó Aznar, quien aseguró que no han cambiado nada de la planificación del partido a pesar de disputarse sobre una superficie artificial de la que no se mostró partidario para la Liga F.

"Todo el respeto del mundo para el Costa Adeje, pero esperemos que la liga avance también en ese sentido. Hay que intentar mirar escenarios mejores para que sea más atractivo para verlo por televisión y mejorar las condiciones. La calidad de las jugadoras y la superficie nos va a exigir muchísimo", auguró el técnico del Athletic. EFE

