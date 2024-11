‘FoQ. La nueva generación’, una reinvención de la mítica serie, pero con el mismo espíritu

Cádiz, 29 oct (EFE).- Trece años después de que acabara la mítica serie ‘Física o Química’, Atresplayer ha decidido reinventar las tramas de la misma a través de una nueva generación que reflejará la realidad que viven los jóvenes en la actualidad, pero sin perder la esencia de su predecesora.

La ficción, compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración, corre a cargo de Carlos García Miranda como creador y guionista.

“Llevamos como dos años tras este proyecto. Nos quedó buen sabor de boca tras ‘El reencuentro’, y queríamos actualizarlo, y mostrar esa diversidad que existe hoy en día con la generación Z. La anterior fue referente para los Milenial y rompió muchos estereotipos. Con esta esperamos el mismo resultado”, ha dicho su creador sobre ‘FoQ. La nueva generación’, que llegará próximamente a la plataforma.

De hecho, sus protagonistas (Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky) han señalado que esperan que esta serie rompa tabús, como lo hizo en su día el personaje de Javier Calvo, Fer; y que aquellos adultos que la vean puedan llegar a comprender más a sus hijos.

Rocky, que en la ficción interpreta a un personaje no binario explica que cuando le llegó el papel se le pusieron los pelos de punta. “Interpretar a un personaje así, en el que me veo reflejado es algo muy emotivo. Es un referente para todos los que vienen y que yo no he tenido nunca. De repente verlo en una serie te puede ayudar muchísimo", ha señalado.

Sobre las posibles críticas que puedan recibir por esa parte de la sociedad no partidaria de exhibir la diversidad, Kiko Bena ha respondido que “es muy importante conocer para juzgar y hay que enseñar para tener un razonamiento”.

“Yo reconozco que, al principio, tuve problemas para rodar escenas con un hombre, se me hacía extraño, me escandalizaba. Pero he cambiado y si yo he cambiado, el resto también puede hacerlo”, ha comentado.

En el marco del South International Series Festival de Cádiz, el elenco de actores ha presentado un pequeño avance de lo que será esta nueva generación de historias en torno a un grupo de estudiantes adolescentes, sus profesores y sus propios conflictos personales, no tan alejados de la realidad de sus intérpretes.

Un emocionado Bena, procedente del madrileño barrio de San Blas y “sin aspiraciones en la vida”, afirma tras el visionado del avance, que se ha visto a él mismo hace cinco años, cuando estaba en el instituto.

“Es difícil de expresar porque yo era un chico complicado, sin aspiraciones, me metí en un instituto de Artes, conocí a una representante y a los tres meses hice mi primera película, y ahora estoy aquí. Por lo que no puedo estar más que agradecido. Lo que más me marca y me hace sentir que voy por el buen camino es hacer feliz a mi padre y mis hermanas”, ha comentado.

Esta nueva versión de 'Física o Química' comenzará de forma parecida a la antigua serie: “Un grupo de chavales muy distintos entre sí se van a hacer amigos para superar una muerte”. EFE

Sgh/bf/oli