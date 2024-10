El exdirector de la Guardia Civil niega que informara a Koldo de que se le investigaba

Madrid, 28 oct (EFE).- El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado "radical y rotundamente" que fuera él quien informó a Koldo García, el principal investigado en la causa sobre el cobro de comisiones por la adquisición de mascarillas en la pandemia de la covid-19, de que la Unidad Central Operativa (UCO) de ese cuerpo le estuviera investigando.

Marcos comparece por videoconferencia en la Comisión de investigación del Senado sobre esos contratos, ya que tras cesar en el cargo, el 17 de septiembre de este año, fue nombrado consejero de Información en la Embajada de España en Estados Unidos.

"En mis 44 años de servicio público, siempre he dicho la verdad", ha enfatizado Marcos quien ha dejado claro que no conoce a Koldo García, que no le había visto nunca, ni ha mantenido reunión alguna con él, ni conversaciones por mensajes de móvil, y ha insistido en que por su condición de director de la Guardia Civil no tenía porqué conocer las investigaciones que llevaba el cuerpo.

Un informe de la UCO señala que Koldo García llegó a asegurar que fue Leonardo Marcos quien le dio el chivatazo de que estaba siendo objeto de una investigación, pero añade que en la instrucción de la causa no ha encontrado indicios que lo corroboren. EFE