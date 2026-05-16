La Real se despide de Elustondo ante un Valencia que quiere certificar la permanencia

San Sebastián/Valencia, 16 may (EFE).- La Real Sociedad se despedirá este domingo en Anoeta de uno de sus capitanes Aritz Elustondo ante un Valencia que buscará certificar la permanencia en primera división y poner fin al sufrimiento.

El cuadro txuri urdin llega tras encadenar cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, todo ello después de ganar la Copa del Rey. Eso sí, el equipo aseguró la pasada jornada matemáticamente su presencia en Primera División el próximo curso.

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Este será un partido especial por ser el último día de Aritz Elustondo como jugador de la Real en Anoeta, por lo que el equipo le querrá brindar la victoria. El central de Beasain (Gipuzkoa), salvo sorpresa, será titular tal y como ha avanzado este sábado el entenador, Pellegrino Matarazzo.

En cuanto al resto, el croata Caleta-Car está sancionado por acumulación de cartulinas, y el islandés Óskarsson vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción en Girona.

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Gorrotxategi, Sergio Gómez y Yangel Herrera son duda al no entrenar este sábado. Como nota positiva, Rupérez, por vez primera este curso, y Guedes pueden ser citados, tal y como ha señalado el técnico estadounidense.

Con todo ello, Óskarsson apunta a volver al once junto a Oyarzabal, y tanto en el centro del campo como en defensa podría haber rotaciones con los objetivos del club ya cumplidos. Aihen, Soler y, a lo mejor, Brais Méndez podrían salir de inicio.

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Por su parte, A falta de los dos últimos partidos, el Valencia tiene 43 puntos y sigue buscando la salvación matemática. El equipo de Carlos Corberán se quedó cerca de ella con su empate ante el Rayo Vallecano el pasado jueves en Mestalla y, con un un punto, le valdría. Incluso si pierde, podría estar salvado si se dan una serie de resultados.

Sin embargo, el técnico Carlos Corberán aseguró que saldrán a buscar una victoria para sellar la permanencia de la mejor forma posible antes de recibir al campeón de Liga en el último partido en Mestalla el próximo sábado. "El Valencia tiene que ir a por los tres puntos porque los necesitamos y es la responsabilidad que tenemos", apuntó.

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El Valencia no podrá contar con José Luis Gayà y Renzo Saravia, lesionados en el último partido, ni con los lesionados de larga duración José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. Mientras, el delantero argentino Lucas Beltrán es duda a la espera de ver cómo reacciona a un tratamiento al que fue sometido este viernes por sus molestias en la rodilla.

El puesto de los dos laterales lo ocuparán en principio Jesús Vázquez, en la izquierda, y Unai Núñez, en la derecha ya que pese a ser central ha actuado en esta demarcación durante la temporada y sustituyó a Saravia en vez de Thierry Rendall en el último partido liguero.

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- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Aihen; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Óskarrson, Kubo y Oyarzabal.

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Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Guido, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro).

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Estadio: Anoeta.

Hora: 19:00 CET (18:00 GMT). EFE

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