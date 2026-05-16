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Pellegrini: "Tener los objetivos cumplidos no significa jugar un mal partido"

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Sevilla, 15 may (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, afirmó en vísperas de la visita del domingo al Barcelona, sin nada en juego, al ser ya los azulgranas campeones de LaLiga y los béticos haber logrado el pase a la Liga de Campeones, que el hecho de que ambos lleguen "con los objetivos cumplidos no significa que vaya a ser un mal partido".

El técnico chileno destacó este sábado en rueda de prensa que Barcelona y Betis "son dos equipos creativos y seguramente querrán brindar un buen espectáculo" para celebrar haber "conseguido el logro", en el caso de los verdiblancos la segunda clasificación de su historia para la 'Champions' "con dos semanas de anticipación, algo que nunca habría imaginado".

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Pellegrini asume que, "cuando el objetivo está conseguido, la tensión baja" y eso puede comportar resultados inesperados, "pero a veces el exceso de tensión también te hace cometer errores", algo que no debe levantar suspicacias porque "los deportistas siempre quieren ganar".

El santiaguino calificó el conjunto de la temporada "como un gran éxito", gracias a que "la plantilla fue sacando adelante las tres competiciones", y manifestó que, "tras la derrota en la 'Europa League'" frente al Braga en cuartos de final, "lo importante era que el grupo entendiera que tenía que cubrir la parte más importante" en el tramo final de la temporada.

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El preparador bético resaltó que, pese a estar dos meses sin ganar en LaLiga, su equipo "no perdió nunca el quinto lugar", por lo que "tiene doble mérito haberse repuesto" de esa mala racha, cuando "el objetivo de la 'Champions' se veía alejado, pero se logró dos jornadas antes" del final.

Pese a clasificarse para el máximo torneo continental, Pellegrini insistió en que "lo importante para el desarrollo del club es llevar seis años en Europa", aunque el propósito de la próxima campaña será "hacer una gran 'Champions' sin dejar LaLiga de lado".

"En 'Champions' están los mejores clubes y a nadie nos gusta perder. Tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible, por las exigencias que nos permitan seguir en LaLiga para volver a clasificarnos el año que viene. Hay que saber el potencial de otros equipos", advirtió Pellegrini. EFE

lhg/cc/og

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EFE

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