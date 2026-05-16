El Ucam Murcia recibe a un Unicaja tocado con "el impulso de la afición como clave"

Murcia, 16 may (EFE).- El Ucam Murcia, segundo clasificado de la liga Endesa de baloncesto y con "el impulso de la afición como clave", según su entrenador, Sito Alonso, recibe este domingo a las doce y media del mediodía a un Unicaja malagueño tocado tras vencer solo uno de sus ocho últimos encuentros en el campeonato, lo que los coloca hoy fuera de las eliminatorias por el título.

El partido de la trigésima segunda jornada de la competición liguera lo afrontan los murcianos con 22 victorias y 9 derrotas desde una parte alta muy igualada, pues el mismo bagaje tienen el Barça, tercero, y Kosner Baskonia, cuarto, con el Valencia con una victoria y un partido menos.

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En juego está terminar la fase regular como cabeza de serie de cara a las eliminatorias por la liga.

"Queremos quedar segundos por la historia de nuestro club, aunque tampoco sabemos si para los cruces es mejor o peor ocupar esa posición, pero debemos mostrar competitividad como marca de identidad y la aspiración es ganar todos los partidos, estemos en el puesto en el que estemos", apuntó Alonso este sábado en rueda de prensa.

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Llegan al partido "bien", aunque "casi sin tiempo de descanso, lo mismo que el Unicaja", tras jugar el jueves pasado.

"En Vitoria no tuvimos al aficionado y gran parte de la energía que falta en esta parte de la temporada la tiene que poner la gente con su impulso, y más aún en las eliminatorias por el título. En todo caso, necesitamos ese apoyo antes frente al Unicaja y el Lleida", añadió.

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El rival es noveno con 16 victorias y 14 derrotas, a un triunfo del Surne Bilbao, octavo, que cierra las plazas para la siguiente fase, aunque los andaluces tienen un partido pendiente.

"Con el Unicaja, que tiene una historia envidiable, compartimos cosas inimaginables, como dos Supercopas y una semifinal de la liga, y hay una rivalidad supersana. Cuando cambias muchos jugadores no es fácil obtener un rendimiento tan alto, pero ellos llegaron a la Copa del Rey y también a semifinales de la Liga de Campeones de Europa y pueden acceder a los 'play-off' ligueros", comentó Alonso, que tiene la baja del alero sueco Will Falk, operado de un quiste que se le infectó.

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El partido será de homenaje a Randy Owens, primer estadounidense del equipo local cuando era Juver Murcia y estaba en tercera, y al alcalde de la ciudad José Ballesta, gran aficionado a este deporte, fallecido el pasado domingo también de cáncer. EFE

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