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Fallece una mujer estadounidense tras caer al agua en el puerto de la Ràpita (Tarragona)

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Barcelona, 16 may (EFE).- Una mujer estadounidense de 65 años ha fallecido este sábado tras caer a las aguas del puerto deportivo de la Ràpita (Tarragona), han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

Los servicios de emergencias fueron avisados anoche, a las 00:41 horas, de que una mujer había caído a las aguas del puerto deportivo Sant Carles Marina cuando caminaba hacia su barco junto a un británico de 61 años, que también tenía atracada su embarcación en el mismo.

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Por causas que se desconocen, la mujer cayó y el hombre se lanzó al agua para salvarla. Cuando los bomberos llegaron al lugar se encontraron al hombre en tierra en buen estado pero con síntomas de hipotermia y a la mujer, en estado menos grave, extendida en el suelo, abrigada con una manta, y acompañada por agentes de la policía local.

Posteriormente, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas la trasladaron al hospital de Amposta (Tarragona), donde finalmente ha muerto este sábado. EFE

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