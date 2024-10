Íñigo Pérez, sobre su posición cerca de Europa: "Es anecdótico"

Madrid, 26 oct (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, calificó como "anecdótica" la situación de su equipo, a un punto de los puestos europeos tras superar este sábado al Alavés (1-0), y dejó claro que el objetivo del club será alcanzar los 40-43 puntos que pueden dar la permanencia en Primera División.

El técnico del conjunto madrileño se mostró orgulloso del trabajo de sus jugadores, que consiguieron tres puntos muy valiosos pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 21 por la expulsión de Mumin. Sin embargo, lanzó un mensaje de cautela dirigido a sus futbolistas y afición para mantener los pies en el suelo.

"Cualquier entrenador en este momento diría que es anecdótico aunque esté muy bien estar ahí. Tenemos 16 puntos y hay que llegar al objetivo de 40-43. Ya pienso en la Copa, pero que los chicos disfruten con su afición. No me gusta usar la palabra suerte. Sé que es acierto o desacierto. Hay que retroalimentarse, habrá momentos. El Alavés no ha estado lejos de ganar hoy y venía de cuatro derrotas. La confianza hay que mantenerla para conseguir el objetivo", afirmó.

Pérez resaltó que el Rayo Vallecano "empezó muy bien el partido" con la idea de dominarlo y de que los jugadores del Alavés no salieran de su área y reconoció que la expulsión de Mumin fue un "imprevisto" tras el que sólo tiene "elogios" para sus jugadores.

"Cuando se produce la acción (la expulsión de Mumin) no se si le da o no (una patada a Toni Martínez). Desde mi perspectiva no puedo ir al detalle. Pero cuando pita falta sí que pienso que le va a expulsar. Se puede debatir si era el último o si podían hacerle la cobertura. Pero mi percepción era de roja", reconoció.

Preguntado por la actitud heroica de sus jugadores, rebajó la euforia y dijo no querer "extenderse" en el buen encuentro de su equipo porque al final todos deben mantenerse humildes.

"Cuando te quedas con uno menos siempre hay diferentes tácticas. A mí principalmente me gusta lo que hemos hecho, que alguien con superioridad tenga que estar obligado a sacar el balón y que no pueda fallar pases y atacar sí o sí. Eso puede generar errores y lo hemos aprovechado. Con uno menos hay que estar lejos de la portería. Con diez y con un esfuerzo grande te puede hundir cualquier equipo. No es demerito del Alavés, es mérito del Rayo Vallecano".

Sobre los cambios que cambiaron el choque en el último tramo, señaló que el mérito del cambio del Rayo Vallecano en los minutos finales no fue suyo, sino de los cinco hombres que entraron en el terreno de juego: "Cuando tienes cambios hay multitud de dudas. Hay días que se da y otros que no. Cuando estás con diez, es mérito del que sale. Han entrado en el campo con mucha personalidad y hemos tenido la recompensa del gol".

Preguntado por Gerard Gumbau, autor del disparo que provocó el tanto en propia meta de Gerard Gumbau, reconoció que para él "es una gozada" tener a un jugador como el catalán en su plantilla y explicó cómo ha sido su evolución desde que llegó al Rayo: "Le costó coger la idea, pero lleva varios meses entrenando muy bien. Me alegro especialmente por él. Es una excelente persona y un gran jugador. Cuadra perfectamente con lo que es de Vallecas y el club. Me niego a decir que no es su gol, para mí gol de Gerard sin duda".

Por último, habló sobre su próximo encuentro, en Copa del Rey ante el Villamuriel, y dejó caer que dará una oportunidad a jugadores menos habituales por quienes siente una empatía especial por su falta de minutos.

"Cuando he entrado en el vestuario me quedo triste e incómodo por la gente que no ha participado. Se da una circunstancia rara. Todo el mundo está contento, pero sientes cierta tristeza. Ahora empatizo con ellos y me encantaría que pudieran jugar. Trejo, De Tomás y los que no han salido, lo merecen. Ahora la Copa, tengo ganas, que para aquel que no juegue el fin de semana pueda mostrarse y avanzar en la competición". EFE