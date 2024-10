Abascal acusa a Yolanda Díaz de encubrir el caso Errejón y critica la "corrupción generalizada" del Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este sábado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de encubrir el caso Errejón, después de que se hayan conocido acusaciones por violencia machista al ya exportavoz de la formación, y ha recriminado en este contexto la "corrupción generalizada" que "preside todas las actuaciones del Gobierno de España".

En declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes de Vox en Huelva, el presidente del tercer partido de la Cámara ha instado a dimitir a Díaz, "igual que debe hacerlo Pedro Sánchez", si bien destaca, en su caso, que ha realizado "una práctica que le caracteriza de tiempo, porque ya había encubierto el caso de un pedófilo que trabajaba para ellos y había despedido a las personas que lo habían denunciado".

"Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende lo que está pasando. Parece que hay algunos, y quizás esto sea una pelea en el ámbito de la izquierda, que se alegran de lo que está ocurriendo, me refiero al matrimonio de Galapagar (Pablo Iglesias e Irene Montero), pero lo cierto es que ellos también son responsables de este tipo de cosas", ha declarado Abascal.

En este contexto, ha denunciado la "corrupción política, económica y moral" del Ejecutivo central, y ha apuntado que "durante estas últimas horas, solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías, pero en realidad todos ellos son culpables y además son culpables de todo".

"Son culpables de la promoción de la inmigración masiva mientras los españoles lo están pasando mal y en concreto el 60% de los andaluces no llegan a final de mes"; de "la suelta de terroristas y de violadores poniendo en peligro a las mujeres e insultando a las víctimas del terrorismo"; de "haber protegido a pederastas y a violadores y de haber encubierto agresiones sexuales"; o "de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y al partido del presidente y que está investigada por los tribunales", ha señalado.

Además, el líder de Vox ha asegurado que el Gobierno de España es culpable, entre otras cosas, "de haber utilizado las instituciones a su servicio, a la abogacía del Estado para defender a una familia, o la política internacional y diplomática para romper relaciones con países sólo para defender a la propia familia".

"En definitiva son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada", ha expresado, además de referir que el "principal" culpable "es el 'uno', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsable en última instancia de todo lo que está pasando".

Al hilo de lo anterior, ha reafirmado que los españoles "no van a recuperar su soberanía y España no va a recuperar su dignidad hasta que Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales y hasta que dé las explicaciones en el banquillo que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación".

"QUEDA EN ENTREDICHO LOS QUE PREGONAN UNA COSA Y HACEN LA CONTRARIA"

Preguntado sobre la situación en la que queda Sumar tras las informaciones sobre Íñigo Errejón, ha trasladado que "queda en auténtica vergüenza toda la izquierda que ha tratado de promover en España la guerra de sexos y convertir a los hombres en presuntos culpables". Así, ha afirmado que "queda en verdadero entredicho todos aquellos que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria".

"Quedan señalados todos aquellos que están permanentemente hablando de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que quieren entrar en los colegios a decir cuál es la educación sexual que tenemos que dar a nuestros hijos, que quieren meter a los 'lobbies' en los colegios y que sabemos que actúan de una manera depravada, y queda en entredicho el presidente del Gobierno, queda en entredicho Yolanda Díaz, que ha estado encubriendo y ha estado tapando estos sucesos que conocía hace mucho tiempo", ha asegurado Abascal.

Además, cuestionado sobre si alguna denuncia similar puede afectar a su formación en el futuro, ha defendido que "no tenemos conocimiento de ninguna práctica de esa naturaleza", si bien ha aseverado que "si se produce, evidentemente tenemos protocolos".