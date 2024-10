Javier Pacheco, líder de CCOO en Cataluña, deja la puerta abierta a ir Madrid

Barcelona, 24 oct. (EFECOM).- El secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, que esta semana ha anunciado que no se presentará a la reelección, ha dejado la puerta abierta a dar el salto a Madrid. "Ya veremos", ha dicho.

En una entrevista en la 2 y Ràdio 4, Pacheco ha asegurado que, aunque tiene la excedencia en la empresa que ha reindustrializado Nissan, está mirando si tiene la oportunidad de poder seguir "de alguna manera" en el sindicato.

"Siempre que no me pidan hacer papeles", ha añadido, "porque soy una persona de acción, no de papeles".

Sobre la posibilidad de ir a Madrid con Unai Sordo, Pacheco ha afirmado que "se dicen muchas cosas" y que, primero, Sordo tiene que notificar si continúa como secretario general de CCOO y, después, configurar su equipo de dirección y si cuenta con él.

"Ya veremos".. "ahora es muy pronto para hablar del futuro", ha reconocido.

Ha recordado que, de momento, Belén López ha dado el primer paso para sustituirlo, aunque hasta el próximo 9 de abril se pueden presentar las candidaturas.

De ser la única candidatura, López sería la primera mujer en ocupar el cargo y, al respecto, Pacheco ha destacado que "las mujeres han empezado a ocupar el lugar que les corresponde y, en nuestra organización, también". EFECOM