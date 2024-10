UGT presenta una reclamación colectiva contra España por no garantizar derecho a vivienda

Madrid, 23 oct (EFE).- UGT ha presentado una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que ha vulnerado el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada al no garantizar el acceso a una vivienda, medida con la que espera que los ciudadanos puedan ejercitarlo ante los tribunales.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, es una demanda contra el Reino de España que implica a todas las administraciones públicas competentes en esta materia: Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El sindicato quiere que la vivienda se convierta en un derecho que los ciudadanos puedan implorar ante los tribunales si las administraciones lo deniegan. "Hay que dar este paso ante el problema de la vivienda", ha agregado Álvarez, que cree que Europa tiene que actuar al respecto.

Álvarez ha subrayado que son necesarias medidas a corto plazo, por lo que aboga por intervenir el parque de viviendas vacías en España, respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda, que en muchos casos las tienen como un complemento a sus pensiones y salarios.

Además, ha abogado por intervenir el mercado de la vivienda, por establecer un control de precios y por generar confianza para que las viviendas vacías salgan en alquiler. Ha apostado por empresas públicas que permitan que los arrendatarios no tengan dudas a la hora de poner su vivienda en alquiler y tengan garantizada la renta, por liberar suelo y por construir vivienda de protección.

A medio y largo plazo reclama un parque público de viviendas que permita que el acceso a ésta no sea un lujo inalcanzable para jóvenes, trabajadores con salarios bajos y medios o los que están en el umbral de la pobreza.

UGT ha asegurado que es evidente que no se está haciendo todo lo necesario en materia de vivienda y que hay que tomar nuevas medidas de forma coordinada, pero si no se pueden coordinar, los gobiernos tienen que actuar de acuerdo con sus competencias para abordar esta dramática situación.

Ha apuntado que es necesario un gran acuerdo entre las administraciones competentes y ha pedido consenso para que a corto, medio y largo plazo este problema no se convierta en uno gravísimo desde el punto de vista social y de desarrollo económico del país.

A este respecto, ha avanzado que van a participar activamente en los movimientos que exigen una vivienda digna y que la vivienda va a formar parte de sus exigencias de negociación de los convenios colectivos.

"Hemos hecho un gran esfuerzo estos años con los salarios, pero por mucho esfuerzo que se haga se va por el sumidero ante el desborde de los precio de la vivienda", ha reconocido Álvarez.

UGT ha lamentado que la Ley de Vivienda no tenga mandatos imperativos y que en el Consejo Asesor de la Vivienda no estén los sindicatos representados. También ha criticado que no establezca plazos precisos, ni compromisos de financiación, o que la Ley del Suelo siga en tramitación.

Para UGT la vivienda es el tema de mayor gravedad en nuestro país para el que hay que poner soluciones inmediatas.

Según el sindicato, el 66 % de los jóvenes de entre 18-34 años vive con sus padres, el 16,3 % de entre 16-29 años se ha podido independizar, la media de edad de emancipación supera los 31 años, la media de jóvenes propietarios es la mitad de lo que era en 2007 y el alquiler medio supera los 950 euros/mes.

Además, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 1.134 euros, las habitaciones rondan los 400 euros/mes y en determinadas zonas un joven tiene destinar más del 100 % de lo que gana a una vivienda. EFE