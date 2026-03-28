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España se entrena con la vista puesta en Egipto

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Madrid, 28 mar (EFE).- La selección española se entrenó este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) unas horas después de la victoria ante Serbia por 3-0 en el Estadio de La Cerámica y con la vista puesta en siguiente amistoso del próximo lunes ante Egipto.

Los dos goles de Mikel Oyarzabal y el tanto del debutante Víctor Muñoz ayudaron a que España sumase una nueva victoria. El siguiente encuentro será ante el equipo africano el martes en el RCDE Stadium en Barcelona, por lo que los de Luis De la Fuente también volverán al trabajo mañana antes de poner rumbo a la Ciudad Condal.

Sin ningún jugador lesionado ni con molestias físicas, se espera que España vuelva a contar con todos los futbolistas disponibles en la convocatoria. EFE

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