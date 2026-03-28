Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este domingo 29 de marzo. También ubica los precios más económicos, así como los más altos, de energía eléctrica.

Precio de la luz

Día: 29 de marzo

Precio de media: 0.2 euros por megavatio hora

Precio máximo: 12.48 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -9.75 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 1.25 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 1.94 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.08 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 4.17 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.63 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de -4.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -5.4 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -6.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -6.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -7.63 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -9.75 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -9.2 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -4.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -1.13 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.95 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.66 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.42 euros por megavatio hora.