Morant denuncia que el PP ha dado la "espalda" a las familias y a las empresas frente a las consecuencias de la guerra

Diana Morant remarcó que aproximadamente 20 millones de hogares y más de tres millones de empresas accedieron a los beneficios derivados de las 80 medidas económicas desplegadas por el Gobierno central. Según publicó Europa Press, la secretaria general del PSPV-PSOE detalló que este paquete, que moviliza 5.000 millones de euros, se creó para contrarrestar los efectos socioeconómicos derivados de la guerra en Oriente Medio. Morant calificó estos apoyos oficiales como acciones concretas, enfocadas en la protección del empleo y la estabilidad del tejido productivo, así como en la contención del precio de la energía.

De acuerdo con Europa Press, Morant criticó en un acto en Alcoi (Alicante) la labor del principal partido de la oposición, el Partido Popular, sosteniendo que “no sirve para dar respuesta” a las crisis sociales y económicas que afectan a la población. La dirigente socialista apuntó directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, por lo que describió como falta de respaldo a los sectores más vulnerables y productivos durante este periodo de dificultades. La también ministra puso énfasis en que la postura del PP, reflejada tanto en el ámbito nacional como autonómico, contrasta con la del Gobierno central y otras comunidades donde el PSOE impulsa actuaciones complementarias.

Según consignó Europa Press, Morant subrayó que “España ha demostrado que se puede crecer en medio de las crisis”, haciendo referencia al último dato de crecimiento económico, que sitúa al país en un 2,8%, cifra que dobla la media de crecimiento de los países de la Unión Europea. La responsable socialista sostuvo que los mecanismos de respuesta activados por el ejecutivo central son “valientes y con convicción”, y valoró tanto la amplitud del apoyo económico como la cobertura que estos planes ofrecen en el contexto internacional actual.

Morant ofreció un balance de las votaciones parlamentarias, asegurando que el PP no ha acompañado las iniciativas sociales y económicas presentadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia. Según apuntó, el partido de Feijóo votó en contra de más de 30 decretos con carácter social y, en la más reciente ocasión, optó por la abstención en el Congreso tras varios días de incertidumbre. “Ha optado por una abstención cobarde tras una semana de dudas”, expresó Morant, según reportó Europa Press.

En relación con el ámbito autonómico valenciano, la secretaria general del PSPV-PSOE extendió sus críticas a la gestión de Pérez Llorca. Sostuvo que la Generalitat Valenciana no complementó con recursos propios las ayudas aprobadas por el Gobierno central, diferencia que ilustró al mencionar a comunidades autónomas como Cataluña, Navarra y el País Vasco, en las que gobiernos presididos por el PSOE sí implementaron medidas suplementarias. Morant afirmó: “Pérez Llorca no gobierna, no actúa y no responde”, y agregó que la Generalitat priorizó otros asuntos sobre el apoyo a la sociedad valenciana, perfilando una actitud de pasividad frente a las necesidades locales.

En su intervención, Morant también cuestionó la falta de respaldo del Partido Popular a medidas tales como la reducción del coste de la electricidad y de los combustibles, así como el apoyo a autónomos, agricultores y empresas en situación de vulnerabilidad. Expresó que la formación liderada por Feijóo “se ha instalado en el no a todo”, y concluyó que, ante la urgencia de adoptar decisiones para beneficiar a la población, “cuando hace falta su voto, nunca podemos contar con ellos”.

La secretaria general del PSPV-PSOE planteó la existencia de dos modelos políticos claramente diferenciados en España. Por un lado, señaló el modelo del Partido Popular, al que atribuyó una postura de rechazo a las ayudas y a colaborar en la búsqueda de soluciones; por el otro, el del Partido Socialista, que, según sus palabras, orienta su actuación a no dejar a nadie atrás, dando prioridad a responder a las necesidades ciudadanas y desplegando medidas de protección social.

Durante su intervención, Morant reivindicó el rechazo frontal a la guerra en Oriente Medio y afirmó que el cumplimiento del derecho internacional debe guiar la respuesta institucional. “La primera consecuencia de cualquier conflicto son las vidas humanas, y por eso siempre decimos no a la guerra”, declaró, según recogió Europa Press. Alertó, además, sobre los efectos prolongados que los conflictos internacionales pueden tener en España, subrayando el impacto previsto en sectores estratégicos, especialmente el energético.

Morant distinguió la posición del Gobierno de España frente a la de otros ejecutivos, al destacar lo que denominó un “escudo social sin precedentes en Europa” puesto en marcha para familias y empresas en tiempos de crisis. Insistió en que, frente a la estrategia adoptada por el PP de abstenerse o votar en contra de las principales iniciativas sociales, el Gobierno central persevera en la defensa de la ciudadanía. Europa Press reflejó además su valoración de la responsabilidad y el compromiso como elementos necesarios para superar la situación actual, en contraste con lo que calificó de bloqueo y abandono por parte de la oposición.

En el cierre de sus declaraciones, Morant reiteró que, frente a la guerra y ante los desafíos económicos y sociales derivados de ese contexto, corresponde a los poderes públicos actuar con determinación: “Mientras otros bloquean, nosotros actuamos. Mientras otros dicen no, nosotros protegemos. Y mientras otros abandonan, nosotros damos respuesta a la ciudadanía”, resumió la secretaria general del PSPV-PSOE según difundió Europa Press.