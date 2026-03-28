Pedro Sánchez anima a sumarse a la Hora del Planeta para frenar la crisis climática

Madrid, 28 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a sumarse a la llamada Hora del Planeta que tendrá lugar este sábado entre las 20.30 y las 21.30 horas para frenar la crisis climática.

"Un pequeño gesto que nos une ante el gran desafío de nuestra era: frenar la crisis climática", ha escrito en su perfil en la red social X, ante esta iniciativa simbólica que consiste en apagar todas las luces.

En su mensaje, Sánchez ha querido también agradecer la labor e "inquebrantable compromiso" de la ONG WWWF España, que comenzó a impulsar la Hora del Planeta hace ya 20 años.

De acuerdo con esta organización ecologista, millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes se unirán al acto.

En España, por ejemplo, lo secundarán el Palacio Real así como las fuentes de Cibeles y Neptuno y la Puerta de Alcalá en Madrid, pero también el Puente de Triana la Torre del Oro en Sevilla o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic en Barcelona, por citar algunos. EFE