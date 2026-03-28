La Federación Belga libera a Lucas Noubi, que podrá jugar ante el Córdoba

A Coruña, 28 mar (EFE).- El defensa belga Lucas Noubi ha sido liberado de la concentración de la selección sub-21 tras el acuerdo alcanzado entre el Deportivo y la Federación Belga de Fútbol (RBFA), de manera que podrá jugar contra el Córdoba el próximo martes, informó este sábado la entidad blanquiazul.

Después de las conversaciones mantenidas entre ambas partes, el futbolista ha sido desconvocado tras la disputa del encuentro que el combinado belga jugó ayer frente a Austria, clasificatorio para el Campeonato de Europa sub-21, en el que Lucas Noubi disputó los 90 minutos.

El central deportivista tiene previsto llegar este sábado por la tarde a A Coruña para incorporarse de manera inmediata al equipo dirigido por Antonio Hidalgo, por lo que estará disponible para el próximo compromiso liguero ante el Córdoba CF, el próximo martes 31 de marzo en Riazor.

En su comunicado de prensa, el Dépor agradecer la “colaboración” y “predisposición” de la Federación Belga en la gestión de esta situación. EFE

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