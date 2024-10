El Gobierno admite cierta preocupación por la consulta de Podemos sobre los Presupuestos

Madrid, 22 oct (EFE).- El Gobierno mantiene cierta preocupación por la consulta de Podemos a sus bases sobre sus condiciones para apoyar los presupuestos para 2025, aunque, como el caso de Junts, confía en poder alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas del Estado para el próximo año.

Fuentes del Ejecutivo han señalado este martes que ambas formaciones tienen metas altas de cara a introducir sus pretensiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, pero que les preocupa más la decisión de Podemos de someterlo a sus bases, pese a que no piensan que un resultado negativo sea definitivo.

En todo caso, el Ejecutivo confía en que, si puede llegar a un acuerdo con el resto de partidos del bloque de la investidura también podrá hacerlo con la formación morada, aunque ésta hoy mismo ha avisado de que va en serio con sus condiciones, relacionadas con vivienda y Palestina.

Respecto a Junts, las fuentes admiten que no va a ser fácil alcanzar un acuerdo puesto que mantienen pretensiones muy grandes, pero no obstante se está hablando, no solo sobre el techo de gasto sino también sobre más temas.

En las últimas semanas, Junts ha instado al Gobierno a presentar otra senda de estabilidad y no han descartado dar su apoyo a las cuentas del Estado si el Gobierno cumple con ella con Cataluña. EFE