Lionel Richie anuncia para verano de 2025 una gran gira por cinco ciudades españolas

Madrid, 21 oct (EFE).- Lionel Richie ofrecerá en el verano de 2025 una gran gira por cinco ciudades españolas, una singularidad en la carrera de este mítico compositor e intérprete estadounidense que en los últimos años solo había ofrecido contadas actuaciones en este país.

Según se ha informado este lunes, actuará el 23 de julio en la plaza de toros de Murcia, el 25 en Marenostrum de Fuengirola (Málaga), el 26 en Concert Music Festival de Cádiz, el 31 en Coliseum en A Coruña y, por último, el 2 de agosto en el Wizink Center de Madrid.

De acuerdo con Live Nation, las entradas para estas dos últimas ciudades se pondrán a la venta este próximo viernes, 25 de octubre, a partir de las 10 horas.

En una entrevista con EFE, el autor de temas emblemáticos como 'We Are The World', 'All Night Long' o 'Say You, Say Me', ha asegurado que no ha actuado más a menudo en España en estos años "por un problema de routing y de disponibilidad".

"Cuando había intención e íbamos a reservar determinado espacio, ya había otros cuatro artistas intentándolo. Esta vez lo conseguimos porque lo preparamos con mucho tiempo, pero he de reconocer que ha sido una lucha, porque todo el mundo está de gira", ha afirmado.

En la última década, solo ha ofrecido dos conciertos en suelo español, los dos como parte del festival Starlite de Marbella (Málaga), en 2015 y en 2023. "Recuerdo empezar y pensar: 'Este no va a ser el típico show tranquilo de Lionel Richie y sus canciones de amor'", ha señalado entre risas ante un público "entusiasta".

Considerado uno de los baladistas más importantes de todos los tiempos, se le estiman unas ventas superiores a los 100 millones de copias de sus discos, el primero de los cuales publicó en 1982, 'Lionel Richie', justo al año siguiente de publicar con gran éxito su romántico dúo con Diana Ross 'Endless Love'.

En 2012 publicó su décimo disco de estudio, en el que llevó algunos temas publicados previamente a la música country y con el que volvió a escalar al número 1 en ventas en su país, algo que no conseguía desde 'Dancing On The Ceiling' (1986), que incluía 'Say You, Say Me'. EFE