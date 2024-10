Neyou: "Es doloroso, no ha habido recompensa a nuestro buen trabajo"

Madrid, 20 oct (EFE).- Iván Neyou, centrocampista del Leganés, admitió este domingo que "duele" la derrota contra el Atlético de Madrid (3-1), porque su equipo no ha logrado "recompensa" al "buen trabajo" que ha hecho en el encuentro, al tiempo que repasó que su conjunto tiene "buenas sensaciones", pero "hay que puntuar".

"Claro que es muy doloroso, porque hemos hecho un buen trabajo y la final no hemos tenido recompensa. Duele. Las sensaciones del equipo son buenas , pero hay que puntuar. No lo hemos hecho y por eso estamos enfadados", apuntó en declaraciones a 'Movistar'.

El VAR revisó una tarjeta roja a Antoine Griezmann por una entrada sobre Neyou y finalmente la dejó en amarilla. "No me gusta meterme en esas cosas. El árbitro decide, ha decidido que no era roja, bueno para él y nosotros seguimos trabajando", dijo. EFE