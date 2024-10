The Offspring ofrecerá dos conciertos en septiembre en España con Simple Plan de invitado

Madrid, 14 oct (EFE).- La veterana banda The Offspring ofrecerá dos conciertos en España en septiembre de 2025 dentro de su gira de mundial, concretamente los días 26 y 27 en el Palacio Vistalegre de Madrid y en el Olimpic Arena de Badalona, respectivamente.

Según ha informado su oficina, estos "shows" en suelo nacional contarán con un atractivo añadido para los amantes del "revival pop punk dosmilero", ya el que grupo canadiense Simple Plan les acompañara como telonero.

Aunque participaron en Madrid y Barcelona en 2023 en el marco de Mad Cool y Cruïlla Barcelona, la banda norteamericana The Offspring no actuaba en ninguna de las dos ciudades desde hace más de 10 años con una gira con su propio espectáculo y fuera del formato de festival.

En esta ocasión visitarán España con más de hora y media de música que combinará éxitos como 'Come Out And Play, 'Seft Esteem' o 'Somebody Once Told Me', de la BSO de la saga 'Schreck', así como algunos temas de su nuevo disco, 'Supercharged', recién publicado hace unos días.

La venta general de entradas arrancarán este viernes, 18 de octubre, a partir de las 10 horas a través de la web de la promotora Cap-Cap.

Además, habrá dos preventas, una a partir de este martes, 15 de octubre, para quienes haya adquirido el nuevo álbum, y otra a partir del jueves para quienes dispongan ya de un abono para asistir al festival Resurrection Fest de 2025.

The Offspring lleva más de cuatro décadas de historia desde las primeras reuniones de sus miembros en 1984 bajo otros nombres y la publicación en 1989 de su primer álbum, de título homónimo, al que siguieron 'Ignition' (1992), ya plenamente punk, y 'Smash' (1994), que los convirtió en una referencia mundial gracias a temas como 'Self Esteem'. EFE