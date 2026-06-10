Pilar Bernabé y el exdirector de Emergencias, citados en el Congreso por la dana

Madrid, 10 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el exdirector general de Emergencias durante la dana, Martín Moratilla, deberán comparecer el próximo 22 de junio en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados para responder a preguntas acerca de la riada del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha decidido este miércoles la mesa de la comisión -el órgano que decide el plan de trabajo y las citaciones- durante una reunión a puerta cerrada.

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Según fuentes del Congreso, Bernabé se someterá a las preguntas de los diputados a las 11:00 horas, mientras que Moratilla intervendrá a las 15.30 horas.

La última sesión celebrada por la comisión en el Congreso tuvo lugar el pasado 1 junio cuando los diputados preguntaron al exdirector de Informativos de la televisión pública valenciana À Punt Iván Esteve y al responsable de Ferrocarriles de Valencia, Alfonso Novo.

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En su declaración, Esteve aseguró que la dana les cogió "prevenidos" y que estuvieron avisando de la gravedad de la situación que se avecinaba desde cuatro días antes del siniestro.

Por su parte, el director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) mantuvo que la empresa no recibió "ningún aviso específico" que alertara de la riada, e insistió en que el protocolo se siguió "a rajatabla". EFE

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