El Senado acoge una ponencia de menores y ciberdelincuencia: los infractores son víctimas

Madrid, 14 oct (EFE).- La comisión de Transformación Digital del Senado ha acogido este lunes la ponencia de la magistrada del Juzgado de Menores de Jaén, María Teresa Carrasco, sobre la ciberdelincuencia entre los menores, los cuales, en sus palabras, incluso cuando han cometido un delito siguen siendo víctimas.

"Los menores, incluso los que han cometido un delito, son infractores, no delincuentes, y también han sido víctimas, siguen siendo vulnerables", ha advertido Carrasco, quien ha asegurado que no es su voluntad "quitarles la responsabilidad penal que tienen", pero ha puntualizado que la ley no es solo sancionadora, si no que debe ser "reeducativa".

Concretamente, la magistrada ha comparecido para informar en relación con la materia objeto de la Ponencia de estudio sobre las estrategias necesarias para mejorar la protección de los menores en el entorno digital, la cual ha exigido que sea "rápida y ágil".

Sobre la extensión de la ciberdelincuencia entre los jóvenes, Carrasco ha asegurado que es "habitual", pues, en sus palabras, "prácticamente ha pasado a ser un tema recurrente en una semana en la que un juez de menores celebre juicios".

"Los menores son un blanco muy fácil para la comisión de los delitos", ha advertido la magistrada, quien ha identificado a las chicas como las víctimas más comunes y ha reseñado que, fundamentalmente, los delitos cometidos afectan a bienes jurídicos personales, como la integridad, la intimidad o la propia vida en casos de inducción al suicidio.

La ponente ha apuntado especialmente hacia el "aumento exponencial de delitos contra la intimidad sexual", algo "muy presente en el sector femenino".

Entre los hechos delictivos a los que las víctimas menores de edad son más vulnerables también ha destacado las amenazas y coacciones, y el fraude informático.

Sobre las soluciones a implementar, Carrasco ha reconocido que "no podemos renunciar a la tecnología", por lo que ha reivindicado "compatibilizar su uso con la protección de los menores".

"El veto que podemos poner no es exclusivamente limitar o restringir, porque la tecnología ha llegado para quedarse, si no ofrecer herramientas adecuadas a los menores para que hagan un buen uso", ha explicado.

Otra de las problemáticas resaltadas por la magistrada ha sido la infradenuncia: "es probable que haya muchos delitos sin denunciar porque las propias víctimas denuncian, pero no quieren continuar en el proceso, o directamente no lo cuentan", ha aseverado.

Entre las soluciones, Carrasco ha propuesto, por un lado, que las víctimas de delitos de ciberdelincuencia menores sean derivadas a servicios especializados donde haya personal formado en materia de violencia digital.

Asimismo, ha subrayado la importancia de crear "programas de prevención" en cooperación con centros educativos, donde se haga especial hincapié en los delitos relacionados con la violencia sexual.

"Es imposible trabajar desde la restricción, debemos reforzar los factores de protección y el sistema de salud mental juvenil, que está totalmente desbordado", ha esgrimido.

Por otro lado, Carrasco ha animado a reformar la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores para que contemple las adicciones sin sustancia, incluyendo así, por ejemplo, la adicción al juego o a las redes sociales.

"Los menores aprenden muy rápido y son muy hábiles, estamos ante un reto", ha afirmado la magistrada, quien ha recordado a los senadores que estos jóvenes "quizás se sienten aquí el día de mañana o en cualquier otro puesto de relevancia". EFE