Duch defiende aumentar la presencia catalana en las instituciones europeas para "enriquecer" la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este lunes la voluntad del Ejecutivo catalán de aumentar su presencia en las instituciones europeas para "enriquecer el proyecto europeo".

Lo ha dicho en una intervención en el marco de la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la que ha sostenido que el Govern le quiere dar una especial importancia a su relación con las instituciones europeas, pero ha aclarado: "No pretendemos reemplazar a nadie, ni ocupar un lugar que no sea el nuestro".

Duch ha explicado que es consciente del marco normativo actual y que esto permite al Govern "una capacidad de acción muy importante que puede y que debe ser utilizada en beneficio de los ciudadanos de Cataluña".

Ha deseado que la Unión Europea reconozca su diversidad y escuche a los territorios como Cataluña, que hará llegar su voz y liderará iniciativas en ámbitos clave, junto con otras regiones, "por los cauces que le corresponden", ha insistido.

"Cataluña siempre ha sido una región profundamente europeísta, incluso en momentos en los que las prioridades parecían ser otras", ha sostenido el conseller, que ha añadido que cualquier camino que aleje a Cataluña de Europa será un camino a desechar.