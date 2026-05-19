Jon Balda, trasladado al Hospital Donostia tras su operación del bazo en Zaragoza

San Sebastián, 19 may (EFE).- Jon Balda, futbolista de la Real Sociedad B, fue trasladado este martes al Hospital Donostia de San Sebastián tras haber sido operado de urgencia del bazo hace una semana en Zaragoza.

El lateral de Anoeta fue sustituido en el encuentro ante el Huesca del lunes de la semana pasada tras sufrir un fuerte golpe de su compañero Kazunari Kita. Al día siguiente, fue operado del bazo en el Hospital Servet de Zaragoza y, después de pasar un par de días en la UCI, fue llevado a planta.

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Este martes fue trasladado al Hospital Donostia para continuar su recuperación.

El lateral no volverá a jugar esta temporada y en el último partido del filial txuri urdin, en el empate ante el Mirandés que le sirvió para certificar la permanencia (2-2), sus compañeros mostraron una camiseta con la frase "nimo, Balda! Maite zaitugu buti (¡Ánimo, Balda! Te queremos)". EFE

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