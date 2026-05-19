PSOE, PP y PNV acuerdan reconocer a funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Madrid, 19 may (EFE).- La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha acordado, con el respaldo de PSOE, PP y PNV, reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad a través de una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979.

El acuerdo se ha alcanzado en el seno de la ponencia de esta Comisión de Interior, encargada de debatir la iniciativa presentada por el PSOE. Ahora el acuerdo tiene que ser ratificado para comenzar su tramitación parlamentaria.

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Desde el sindicato de prisiones CSIF califican de "victoria" este reconocimiento, pues se trata de una reivindicación histórica que conlleva mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.

En concreto, la modificación legislativa podría conllevar un aumento en las indemnizaciones por daños personales o materiales o que el testimonio de un funcionario de prisiones tenga presunción de veracidad. EFE

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