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Julián Garde, nuevo presidente de los rectores, urge subir la financiación universitaria

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(Actualiza la NA2352 con vicepresidencias y Comité permanente)

Madrid, 19 may (EFE).- El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, nuevo presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), ha pedido un calendario para que la financiación a las universidades llegue al 1 % del PIB en 2030, tal como recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

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La Asamblea general de CRUE, el máximo órgano de gobierno de esta institución ha elegido a Garde por una gran mayoría para relevar a la rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, que finalizaba su mandato de tres años.

En su primera comparecencia en el cargo ha incidido en que también apostará porque la universidad sea eje de cohesión territorial y "elemento de lucha contra la despoblación".

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Garde, investigador, veterinario y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha desde diciembre de 2020 ocupaba actualmente el cargo de presidente de la Comisión Sectorial de CRUE I+D+i y ha hecho hincapié en la necesidad de "cumplir" con la financiación suficiente a las universidades.

"Es necesario, queremos promoverlo a nivel estatal y participar en ese proceso", ha señalado a los medios de comunicación tras urgir un calendario para ver "cómo se evoluciona en ese incremento" que debe llegar al 1 % del PIB en 2030.

Garde ha explicado que su mandato se articulará en torno a ocho ejes, entre los que destaca la necesidad de que las universidades elaboren un 'Libro blanco' sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, impulsar las carreras profesionales del personal docente investigador y del personal de administración y de servicios o fomentar la internacionalización.

También propondrá al Gobierno un plan de fortalecimiento institucional para las universidades publicas, que incluya la renovación de infraestructuras o construcción de otras nuevas y la atracción de talento: "Que no sea coyuntural sino sostenido en el tiempo para ser competitivas con el resto de universidades de nuestro entorno".

Como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Garde ha recalcado la necesidad de implantar medidas nuevas para mejorar la cohesión territorial, como flexibilizar las titulaciones para que puedan ser cursadas de manera 'online' desde municipios de menos de 5.000 habitantes, "pero siempre manteniendo la calidad".

En este sentido se ha referido a las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, y además ha apostado porque sean las universidades las que se encarguen de contribuir a la recualificación de las personas, con cursos de formación continua, para personas que trabajan en esos pequeño municipios.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido el único candidato a presidir la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, que integra a 77 universidades, 50 públicas y 27 privadas, y ha sido elegido por una inmensa mayoría.

En el nuevo Comité Permanente estarán como vicepresidentes de CRUE, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó Bertran, mientras que las vocalías las ocuparán, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal y el rector de Mondragon Uniberstsitatea, Vicente Atxa.

Completan el Comité Permanente la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, nueva delegada de la Presidencia para Políticas de Igualdad, y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, que continuará como delegado de la Presidencia para la Ciencia Abierta.EFE

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EFE

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