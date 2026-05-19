El serbio Mihajlo Andrić renueva una temporada con el Breogán

Lugo, 19 may (EFE).- El Río Breogán anunció este martes la renovación por una temporada más del ala-pívot serbio Mihajlo Andrić, quien cumplirá así su segunda campaña en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

Pese a llegar con un contrato temporal en la segunda jornada de la Liga Endesa, Andrić no tardó en convertirse en una de las piezas clave del conjunto dirigido por Luis Casimiro.

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El jugador balcánico, que hasta la fecha tiene el segundo mejor porcentaje de acierto (50,43) de toda la Liga desde la línea de 3 puntos, ha promediado 9,3 puntos, 2 rebotes y 1,3 asistencias en algo más de 22 minutos por partido.

La renovación de Andrić se suma a la anunciada recientemente de su compatriota Aleksandar Aranitovic. El resto de la plantilla finaliza contrato el próximo 30 de junio, aunque el club puede ampliar automáticamente el contrato del pívot danés Bakary Dibba hasta junio de 2027 si así lo desea. EFE

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