Joan Tronto, investigadora social: "Vivamos según el tiempo del cuidado y no del reloj"

Julián Giorgis

Barcelona, 12 oct (EFE).- La profesora emérita de Ciencias Políticas de las universidades de la Ciudad de Nueva York y de Minnesota, Joan Tronto, ha reflexionado sobre la importancia del cuidado de las personas y la necesidad de "vivir de acuerdo al tiempo del cuidado en lugar del tiempo del reloj".

La investigadora social se encuentra en Barcelona parar disertar en la Bienal de Pensamiento 2024, en el panel sobre 'Capitalismo, cuidados y tiempo', y en una entrevista a EFE afirma: "Estamos muy presionados y el cuidado lleva tiempo. No hay forma de evitarlo y es impredecible saber cuánto tiempo tomará el cuidado. Sería mejor si pudiéramos vivir de acuerdo con el tiempo de cuidado en lugar del tiempo del reloj que tenemos que seguir".

La miembro del Departamento de Política Social de la Universidad de Minnesota ha escrito dos libros sobre el cuidado ('Democracia y cuidado' y '¿Quién nos cuida?') y lo define como un concepto "amplio", que consiste en "todo lo que las personas hacen para mantener, continuar y reparar el mundo para vivir en él lo mejor posible".

A veces se asocia el cuidado a la asistencia a personas mayores, pero estas prácticas también atraviesan a los niños y adultos, tanto en casos de enfermedad como también en diferentes circunstancias de la vida que requieren de tareas de cuidado y que no son percibidas como tal.

"No es que los hombres no tengan cuidados o no hagan trabajos relacionados con los cuidados, es que no se le llama igual. Se les llama protección, por ejemplo. La división histórica del hogar que pone al hombre como sustento económico y a la mujer como ama de casa representa una acción de cuidado, porque no se podría llevar una casa sin el dinero", señala Tronto.

"Cuando empezamos a prestar atención, nos daremos cuenta de que el cuidado está en todas partes", asegura la escritora estadounidense.

En sus trabajos habla de una "ética" o "epistemología" del cuidado, y destaca que la mayor parte de la vida de las personas transcurren en relación con los demás, lo que implica entender que se trata de una práctica colectiva y no individual.

"El cuidado como epistemología nos pide que reconozcamos que lo que realmente estamos haciendo todo el tiempo no es solo producir algo, sino crear una relación, y cómo esas relaciones se profundizan con el tiempo de diferentes maneras", explica Tronto.

Por este motivo, considera que "las relaciones son lo que realmente importa, no las cosas" y lamenta que, en general, las personas piensan solo en estas últimas.

En este punto, la investigadora realiza una crítica a la sociedad de mercado: "La economía existe para hacernos la vida más fácil, pero hemos cambiado esto completamente. Es un triunfo del pensamiento del siglo XX que pensemos que la economía es natural y que tenemos que adaptarnos a ella. La economía toma la forma que toma porque la hemos organizado de esa manera".

Ante esta situación, plantea la importancia de que los gobiernos estatales y la propia sociedad generen las herramientas y ofrezcan los recursos para que los cuidados puedan ser brindados de forma correcta en sus diferentes ámbitos: "Tienen que ayudarnos a organizar nuestras vidas para que podamos hacer bien nuestro trabajo de cuidado". EFE