De Aldama y el resto de detenidos de la trama de hidrocarburos pasan hoy ante el juez de la Audiencia Nacional

La Guardia Civil tiene previsto poner este jueves a disposición de la Audiencia Nacional al empresario Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'-- y al resto de detenidos por la operación anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, entre ellos su socio Claudio Rivas y una hermana de este último. De Aldama y el resto de implicados en esta presunta trama de corrupción se encuentran desde el lunes en dependencias policiales de Tres Cantos, en Madrid, desde donde serán trasladados este jueves para pasar a disposición del juez Santiago Pedraz, según indican a Europa Press fuentes de la investigación. En paralelo a los arrestos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado una finca en el término municipal de Coria, en Cáceres, propiedad de Claudio Rivas, quien junto a Aldama figura en la cúspide del presunto entramado que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría conseguido "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración". Sobre esta diligencia en Cáceres se refirió este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al ser preguntado por el registro de una finca en colaboración con agentes de la Guardia Civil de esta región. Según explicó, se trata de un caso que "no tiene nada que ver" con el 'caso Koldo' y que se centra en un presunto fraude de hidrocarburos, en el que "sí coincide la misma persona". Quintana detalló que la Guardia Civil practicó un registro, pero que "no se encontró dinero y no hubo detenidos". ENTRAMADOS SOCIETARIOS INSTRUMENTALES A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público informó el lunes de la operación policial que se estaba llevando a cabo contra una supuesta organización criminal que contaba con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos". Entre los 14 detenidos anunciados por Anticorrupción por esta trama de hidrocarburos figuraba Víctor de Aldama, que ya fue arrestado con anterioridad, también por la UCO, por su implicación con el caso de corrupción vinculado a la trama de compra de mascarillas en la pandemia que afecta a Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 2. "A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", sostiene Anticorrupción. La causa de la trama de hidrocarburos, declarada secreta, está dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Se ordenaron 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.

