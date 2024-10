Andueza insta al PP a alzar la voz contra quien dice que ETA está más fuerte que nunca

Vitoria, 10 oct (EFE).- El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha pedido a los populares vascos que "alcen la voz y pongan en su sitio" a los políticos del PP que dicen que "ETA está más fuerte que nunca", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas a su entrada al Parlamento Vasco, Andueza ha recordado que "hace casi trece años que ETA no existe" y ha considerado que afirmar que la banda terrorista "está presente en nuestras vidas y que está más fuerte que nunca, además de ser mentira es la muestra más palpable de que no han visto a ETA ni de lejos".

"Los que hemos vivido aquí en Euskadi y hemos padecido el azote y amenaza de ETA sabemos muy bien que ETA no está desde hace mucho tiempo. Lo que me extraña es que sus compañeros del PP de Euskadi no alcen la voz y le pongan en su sitio porque saben perfectamente que ETA no existe porque lo sufrieron igual que nosotros", ha dicho.

El líder de los socialistas vascos ha acusado al PP de considerar a las víctimas del terrorismo como "mercancía, un arma arrojadiza contra un gobierno", lo que es "deleznable, de una bajeza moral absolutamente incalculable".

Mostrar imágenes de víctimas como hizo ayer el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, es "de lo más bajo" y constituye "un error histórico que merece dimisiones", ha defendido Andueza, que ha añadido que a su partido "nadie le va a dar lecciones de lo que es la lucha contra ETA" porque a los socialistas les costó "mucho dolor, mucho sacrificio y demasiadas víctimas". EFE

(Foto)