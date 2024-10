Las veinte frases del debate en el Congreso

Madrid, 9 oct (EFE).- La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para hablar de inmigración y del pacto fiscal ha dejado varias frases destacadas, en especial las del cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Estas son las veinte sentencias del debate:

1.-"¿Usted sabe lo que vota o no?".

2.- "El problema de este país es que tiene una oposición que no tiene nadie al volante".

3.- "Muchos de sus votantes y barones y quizá hasta usted mismo quieran llegar a un acuerdo para el reparto de inmigrantes menores, pero el problema es que la jefa no les deja".

4.- "Por cierto, para jefa, la que tiene usted en Moncloa, aunque he visto que le han echado del trabajo".

5.- "No ha sido capaz de aguantarle la mirada a Marimar Blanco"

6.- "A mí me repugnaría seguir en el poder gracias a haber sacado de la cárcel a los asesinos de mis compañeros".

7.- "No odia a los inmigrantes por ignorancia, los odia por interés".

8.- "Para ser tan crítico con la inmigración, cómo le gusta la financiación extranjera".

9.- "No solo no odio a los inmigrantes de ningún tipo, sino que no le odio a usted y eso que tiene comportamientos detestables".

10.- "No llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra".

11.- A Ione Belarra (Podemos): "Ya tenemos una cierta edad como para ir repartiéndonos carnés de progresismo y de ser gentes de izquierda".

12.- Sánchez: "Somos hijos de la inmigración, no vamos ser padres de la xenofobia".

13.- Gabriel Rufián, al PP: "El eslogan malvado de 'Que te vote Txapote' les ha vuelto, porque al final los que han votado a Txapote son ustedes".

14.- Miriam Nogueras (Junts), a Pedro Sánchez: "Si no ingresan, señor Sánchez, no hay crédito. No se fía".

15. -Iñigo Errejón (Sumar), a Vox: "No les importa el sufrimiento, les importa exclusivamente la estigmatización de los migrantes".

16.- Patxi López (PSOE), sobre el PP y ETA: "¿Qué interés bastardo les mueve para querer devolvernos a esa pesadilla?".

17.- Aitor Esteban (PNV): "O nos tomamos en serio este asunto (inmigración) o Schengen, perdóneme la expresión, se va al carajo".

18.- Mertxe Aizpurua (EH Bildu), al PP sobre la ley mordaza: “La época en la que ustedes imponían la censura terminó, asúmanlo ya”.

19.- Ione Belarra, a Sánchez: “Su discurso sobre las migraciones no solo es paternalista y utilitarista, sino que, de alguna manera, es una especie de racismo 'soft'”.

20.- Iones Belarra, sobre el rey emérito: “Juan Carlos I va a pasar a la historia como el Corrupto” (retirado del diario de sesiones). EFE