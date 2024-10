El Gernika se apartó del proceso contra su exentrenador y le indemnizó por despido

Bilbao, 7 oct (EFE).- El Lointek Gernika de baloncesto femenino tuvo que abonar una indemnización por despido a su exentrenador Mario López, que se enfrenta a una petición de 14 años de prisión por agresión sexual continuada a una menor de uno de sus equipos, y el club se apartó del procedimiento contra él cuando así se lo solicitó la víctima.

Según ha informado a EFE el asesor legal del Lointek Gernika, Juan Carlos Soto del Castillo, el pasado mes de diciembre, tras hacerse pública la denuncia de la víctima, siendo esta ya adulta, la Junta Directiva del club se solidarizó con la mujer y condenó las agresiones sexuales denunciadas.

El club apartó entonces al investigado de las funciones de entrenador para que se dedicara a labores de gestión y anunció que se personaría en el procedimiento para aclarar lo ocurrido, y, al considerar que López también había perjudicado la reputación del club, más tarde aceptó retirarse del mismo a petición de la mujer denunciante.

Además, en el ámbito laboral, el club ha tenido que abonar al investigado una indemnización por su despido -que no ha querido concretar-, dado que no tenía antecedentes y no está condenado por este caso, como para justificar que se prescindiera de él.

Tras este caso, ha explicado el asesor, el Lointek Gernika ha elaborado un protocolo de actuación "con el máximo rigor" con una línea de denuncias para dar respuesta inmediata ante ese tipo de situaciones y poder así proteger a las posibles víctimas.

Mario López, que fue seleccionador de España en categorías inferiores de baloncesto femenino, será juzgado en la Audiencia de Bizkaia como autor de un presunto delito de agresión sexual continuada, según el Código Penal vigente en el momento de los hechos.

Según ha explicado la Fiscalía en su escrito, la víctima tuvo a López como entrenador de baloncesto desde los 10 hasta los 16 años, y desde julio de 1998 -cuando el hombre tenía 31 años y ella 13-, y durante tres años, la solía llevar "bajo excusas" a su casa, donde la agredía sexualmente.

La primera ocasión la llevó a su piso tras asegurarle que iban a ver un partido de baloncesto; una vez allí le realizó tocamientos, motivo por el que la adolescente comenzó a llorar y él "le aseguró que no volvería a pasar, si bien lo cierto es que tales encuentros continuaron en el tiempo y aumentaron su intensidad", constata la Fiscalía.

La menor que sufrió esos encuentros, "dado el temor que le infundía" el entrenador "por la gran diferencia de edad y de posición" entre ambos, fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático y ha necesitado tratamiento psicológico.

López era "agresivo o desproporcionadamente exigente con ella en los entrenamientos" y, además, le causaba miedo cuando tocaba el claxon al pasar con su coche ante la vivienda de la menor y también cuando la llevaba en el turismo a su casa conduciendo "de manera agresiva o temeraria".

La Fiscalía ha solicitado 14 años de prisión para el exentrenador y la prohibición de acercarse a la localidad donde reside la víctima por un periodo de 10 años. También ha pedido que indemnice a la mujer con 20.000 euros.

El juicio contra el exentrenador y exdirector deportivo del Lointek Gernika, de la primera división de baloncesto femenino, se celebrará en la Audiencia Provincial de Bizkaia del 14 al 16 de enero de 2025.EFE