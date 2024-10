El PP quiere una votación del Congreso para apoyar la bandera de España y exigir que ondee en todas las instituciones

El PP quiere una votación en el Pleno del Congreso para refrendar a la bandera de España como símbolo de unidad y de compromiso cívico con la democracia frente a "discursos de odio", instando al Gobierno a liderar el cumplimiento de la legalidad para que ondee en todas las sedes institucionales. Se trata de una proposición no de ley que el PP llevará a votación en una próxima sesión plenaria para que todos los grupos parlamentarios se 'retraten'. "El Congreso de Diputados insta al Gobierno a fomentar el respeto a la bandera nacional como símbolo representativo de la unidad de los españoles y de compromiso con nuestras instituciones democráticas, y a liderar las acciones necesarias para el cumplimiento de la legalidad en lo referido al uso de las banderas en todas las instituciones", es el breve anunciado que habrá que votar. Según remarca el Grupo Popular en su iniciativa, recogida por Europa Press, la bandera nacional es "un símbolo de pertenencia" a España, pero también de "respeto a las instituciones" y de "compromiso cívico con la democracia". HAY UN PROBLEMA CON LA BANDERA POR LOS INDEPENDENTISTAS Sin embargo, el PP sostiene que "lamentablemente, España tiene un problema con el uso de la bandera nacional que no existe en otros países democráticos, y del cual son responsables las minorías nacionalistas, independentistas o rupturistas, fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña". "La expresión más extendida de ese problema es el incumplimiento de la ley de banderas en una buena parte de los municipios de Cataluña y País Vasco", detalla, citando un estudio de la asociación Impulso Ciudadano de 2022 que mostró que sólo un 14% de los municipio catalanes cumplen la ley y muestran las tres banderas. A su juicio, "este contexto de incumplimiento sistemático de la ley de banderas y de desprecio a la bandera nacional· favorece "discursos y actos de odio contra la bandera por parte de activistas y líderes extremistas que vinculan la bandera nacional a la dictadura franquista y a ideas no democráticas". Y frente a ello, el PP llama al consenso para dejar claro que la bandera de España simboliza la unidad y la democracia y que, por ende, debe cumplirse la legislación que establece que debe ondear en todas las instituciones junto con la autonómica. "Para fortalecer una cultura política pluralista y democrática en la que se respeten todos los símbolos, nacionales y autonómicos sin excepción, y en la que no quepan más incumplimientos de la ley y discursos de odio hacia la bandera nacional", remachan.

