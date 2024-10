Bomberos y agentes forestales amenazan con concentraciones si no se aprueban ya sus leyes

Madrid, 1 oct (EFE).- Los bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales amenazan con concentraciones frente al Senado para exigir que se aprueben sin más dilación las leyes básicas en tramitación parlamentaria, que dignificarán sus condiciones laborales, y piden al PP que retire sus enmiendas como han hecho otros grupos.

Tras reunirse ayer por la tarde la ponencia en el Senado encargada de mejorar los textos procedentes del Congreso de sendos proyectos de ley de bomberos forestales y agentes medioambientales, los representantes sindicales de estos colectivos han manifestado este martes a EFE su "malestar" por que el Grupo Popular siga manteniendo sus enmiendas.

Los grupos BNG y PNV también habían presentado enmiendas pero "las han retirado" al contrario de lo que ha hecho el PP, han advertido responsables del sindicato CSIF.

"No se entiende que el Partido Popular introduzca enmiendas en el Senado a un texto que fue aprobado en julio por el pleno del congreso sin ningún voto en contra", ha advertido a EFE Marcelino Arribas, delegado sindical del CSIF y agente medioambiental en Castilla y León.

En términos globales, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado "no aportan nada nuevo" al texto ni lo mejoran y algunas incluso son "regresivas", según ha advertido de forma conjunta ese sindicato junto con CCOO, UGT y la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales en redes sociales.

Tras la reunión de ayer en el Senado, el calendario fijado sitúa el debate en fase de Comisión para ambas leyes para el próximo día 9 y el pleno para finales de mes, "lo que implicaría agotar los plazos establecidos cuando el compromiso de los senadores era agilizarlo", ha lamentado Agustín Argulo, responsable nacional de bomberos forestales del CSIF.

El tema de los coeficientes reductores para igualar las condiciones de jubilación a las de los bomberos de ciudad es una de las principales reivindicaciones de los bomberos forestales "dada la peligrosidad, penosidad y toxicidad a la que se exponen estos profesionales, que es muy similar" en ambos casos, según Argulo.

En el caso de los agentes forestales y medioambientales una de las prioridades es que se garantice la seguridad en el desempeño de sus funciones a la hora de afrontar situaciones de peligro como el furtivismo o el control en ocasiones de la caza legal, ganadería, agricultura, etc.

"Si no nos escuchan, si no nos ofrecen una reunión para hablar, no tendremos más remedio que ir a la calle", insisten desde el CSIF. EFE