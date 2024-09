El PP pide la comparecencia de la directora de la Guardia Civil por la "vergonzosa" suspensión de las oposiciones

El Partido Popular ha registrado este lunes la petición de comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de la nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por la "bochornosa y vergonzosa" gestión que derivó en la suspensión del examen de oposiciones de acceso al Instituto Armado que se tendría que haber celebrado el domingo. En el escrito de solicitud de comparecencia ante la Comisión de Interior, consultado por Europa Press, el PP solicita que Mercedes González informe sobre las "graves deficiencias en la gestión, preparación y custodia" de las pruebas de oposición de ingreso del pasado 29 de septiembre. El PP también quiere que la nueva directora de la Guardia Civil explique las medidas que piensa adoptar para "remediar estos fallos en el proceso selectivo" que la portavoz de Interior 'popular', Ana Vázquez, ha calificado como "bochornoso y vergonzoso". "Los opositores que llevan meses estudiando no se merecen a incompetentes en el Ministerio del Interior", ha señalado Ana Vázquez en su cuenta de la red social X. CRÍTICAS DE ASOCIACIONES PROFESIONALES La Guardia Civil convocó este sábado y domingo en Madrid las pruebas de acceso a este cuerpo policial, aunque finalmente se suspendieron las del segundo día. En total, eran más de 26.000 aspirantes para cubrir 2.700 plazas. "Habiéndose detectado un error en el etiquetado de una de las cajas recepcionadas y precintadas con los exámenes de conocimientos de las pruebas de acceso para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, es necesario suspender las pruebas convocadas para mañana día 29 de septiembre", informó el cuerpo policial en un comunicado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reaccionó a la noticia exigiendo una investigación "inmediata" para esclarecer el error de etiquetado en las cajas. También señaló que "es inaceptable" que se produzcan errores de este tipo en un proceso selectivo "de tal importancia". Desde AUGC destacaron que llevan "años insistiendo en que la pruebas de acceso se realicen el mismo día", cuestión que, según ha afirmado, la Guardia Civil "siempre ha rechazado". Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) también lamentó que "miles de hombres y mujeres hayan visto cómo se aplazan los exámenes con los trastornos que esta situación ha generado en gastos de desplazamientos y modificaciones no previstas en sus agendas". "No es propio ni admisible de nuestra institución este tipo de errores, y por ello pediremos en el Consejo de la Guardia Civil del martes 1 de octubre información detallada de lo ocurrido para demostrar ante miles de opositores que prevalece la transparencia y el rigor en la Guardia Civil", añadieron desde JUCIL.

