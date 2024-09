Sumar pide investigar el retraso judicial en los casos de abuso sexual a menores en Murcia

Madrid, 27 sep (EFE).- Sumar ha pedido este viernes que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el retraso judicial y el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia con los empresarios acusados de abusar sexualmente de menores de edad en esta región.

Para ello, el Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta a la Fiscalía General del Estado a que abra una investigación sobre las causas de la "dilación indebida" y el acuerdo de conformidad alcanzado con siete empresarios que han confesado haber pagado para mantener relaciones sexuales con menores en la Región de Murcia.

Sumar lamenta que, si nada lo impide, los retrasos judiciales van a permitir a estos empresarios librarse de entrar en prisión y alerta de que la falta de personal y medios son las causas de estos retrasos en toda España, pero de modo particular en la Región de Murcia, "donde muchos criminales confesos se están beneficiando de lo que se conoce como dilaciones indebidas".

Para Sumar, resulta sorprendente que, después de tantos años con la causa abierta sin llevar a juicio a los autores confesos, el CGPJ no haya incoado un procedimiento de investigación disciplinaria para depurar responsabilidades por la parálisis en la instrucción de este caso.

Por ello, considera necesario que el Poder Judicial aborde en profundidad las causas y responsabilidades que provocan este tipo de retrasos que acaban provocando la excarcelación o aminoración de las penas de "peligrosos delincuentes".

El diputado de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, ha dicho que confía en que esta iniciativa evite el "acuerdo infame que revictimiza a unas menores en un caso de abusos que ha generado una alarma e indignación social en todo el país".

Por su parte, la diputada Engracia Rivera ha lamentado el acuerdo que no ayuda a luchar contra la violencia machista: "Si las mujeres no se sienten protegidas por la Justicia, finalmente no denuncian. Eso es una muy mala noticia". EFE