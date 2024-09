Otegi cree que hay "agua y temperatura" para un acuerdo de autogobierno sobre la base de la mayoría nacionalista

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que hay "agua y temperatura" para un acuerdo amplio de autogobierno en Euskadi sobre la base de una mayoría nacionalista, y ha defendido que los vascos quieren "más soberanía y mejores políticas públicas que sean antineoliberales". Además, ha censurado que el PSE-EE quiera condicionar el debate y ha criticado el Gobierno "sin propósito" entre el PNV y los socialistas, que no coincide "en nada", y al que el líder del socialismo vasco, Eneko Andueza, "hace oposición". En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Otegi ha censurado que en la Comunidad Autónoma Vasca haya una política de alianzas entre el PNV y el PSE-EE, "que lleva mucho tiempo funcionando, pero que es ciertamente curiosa, porque no están de acuerdo en nada", ni siquiera "en por dónde tiene que ir el Tren de Alta Velocidad". "No están de acuerdo en educación, no están de acuerdo en el euskera, ¿en qué están de acuerdo?. Hay un gobierno que no está de acuerdo en nada y, además, en determinados ámbitos no están de acuerdo ni dentro del propio partido sobre por dónde tiene que ir, por ejemplo, el tren", ha añadido. En este sentido, ha insistido en que este es un Ejecutivo "sin propósito". "La política de vivienda que el otro día planteó Denis Itxaso (consejero socialista), el PNV no la puede compartir porque va a votar en contra del proyecto de Ley de Vivienda. En autogobierno, basta oír lo que dice el señor Andueza para comprobar que poco espacio para el acuerdo va a haber. Y es así en todo", ha remarcado. A su juicio, se debe "plantear una política de alianza que sea coherente con la que la gente vota", y ha destacado que en las pasadas elecciones autonómicas vascas la ciudadanía votó "abertzale abrumadoramente y de izquierda menos abrumadoramente". "¿Qué es lo que quiere la gente?, más soberanía y mejores políticas públicas, que sean antineoliberales", ha apuntado. ANDUEZA, "LÍDER DE LA OPOSICIÓN" Arnaldo Otegi ha resaltado que jeltzales y socialistas "llevan forjando una alianza durante muchísimos años" que él denomina "de salvación laboral", pero ha señalado que, pese a esa entente, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, "parece que es el líder de la oposición". "El que hace oposición al Gobierno de Pradales es Eneko Andueza, que cada vez que puede, le marca el camino. Esto empieza a ser un poco un sinsentido, pero todavía estamos en el comienzo, y vamos a ver qué da de sí", ha indicado. Otegi ha señalado que el curso político comenzó "con una especie de fuegos de artificio entre los dos socios del Gobierno", pero se debe esperar. "Nosotros creemos que los problemas son lo suficientemente importantes como para sentarnos en una mesa y tratar de alcanzar grandes acuerdos", ha explicado. Sobre la ronda de contactos anunciada por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho que no tienen datos "de que lo vayan a hacer o no", y ha manifestado que, en todo caso, el líder jeltzale ya precisó que se circunscribiría al autogobierno, "para ver si había agua o cómo estaba la temperatura". "Yo le dije y se lo vuelvo a repetir que en estos tres territorios hay una abrumadora mayoría soberanista en el Parlamento. Somos 54 diputados de 75, al que se le puede sumar el de Izquierda Unida (en alusión a Sumar) que decimos que esto es una nación con derecho a deciDir", ha añadido. Por ello, ha asegurado que "temperatura y agua hay", pero hay que ponerse de acuerdo en sobre qué bases se va a acordar "un autogobierno en términos nacionales y sociales que sea satisfactorio para todos". En su opinión, tiene que hacerse sobre la base de "la mayoría existente en el país". "¿Que hay que hacer un acuerdo entre abertzales? Yo lo tengo claro. ¿Que hay que hacer un acuerdo que vaya más allá de abertzales?, también lo tengo claro. Pero las bases tendrán que ser lo que dice la gente, respetar su voluntad", ha subrayado. CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO El coordinador general de EH Bildu se ha mostrado de acuerdo con el cumplimiento del Estatuto, pero ha recordado que es "un ciclo de 40 años". Es que llevamos 40 años con esta música", ha indicado. Tras mostrarse de acuerdo con que deben transferirse a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra todas las materias pendientes, ha recordado el dictamen que hizo el Gobierno vasco sobre "la erosión silenciosa" de las competencias. "Es que en ese dictamen lo hizo el PNV y se dicen cosas como que, si alguien se preguntara realmente si seguimos teniendo autonomía y dijera que no, probablemente no estaría muy lejos de la realidad, porque la erosión ha sido permanente vía Tribunal Constitucional o vía leyes orgánicas. Esa erosión se da por el marco de relaciones de supeditación al Estado", ha resaltado. De esta forma, cree que la Comunidad Autónoma Vasca y la Navarra "tienen derechos flotantes interpretables por el Tribunal Constitucional o por la mayoría parlamentaria de turno", y ha abogado por "cambiar el modelo de relación". "Tenemos mayorías suficientes como para hacer un gran acuerdo", ha manifestado. Por ello, ha llamado a trabajar "en serio y discretamente" porque "puede haber un gran acuerdo" aunque "algunas posiciones públicas de determinados partidos no animan mucho". "Pero creo que el país necesita un debate sereno, profundo y que ponga encima de la mesa las necesidades que tenemos. Las cosas de comer son estas también", ha dicho.

Compartir nota: Guardar