PNV intentará que "salga adelante" el Presupuesto pero lo ve "complicado" y dice que su alianza con el PSOE no flaquea

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez va intentar aprobar el Presupuesto del Estado y, aunque lo ve "muy complicado", tampoco lo descarta "totalmente". En todo caso, ha indicado que los jeltzales tratarán de que "salga adelante, colaborar y a ver qué ocurre". En una entrevista concedida al diario El País, recogida por Europa Press, Esteban ha explicado que la alianza entre el PNV y el PSOE "no flaquea" en la medida en que los socialistas "vayan haciendo sus cosas", y el Grupo Vasco las suyas, sin que les metan "en berenjenales" de leyes o iniciativas que les disgusten. Tras insistir que ahora "son más necesarios los votos de todos" los del bloque de investidura, ha llamado a ser "prácticos" y a que la agenda legislativa "sea concisa" y se pueda sacar adelante. "El Gobierno tiende a sacar temas ideológicos, a confrontar con la derecha, pero con estas mayorías, yo sería eminentemente práctico y me dedicaría a gobernar", ha añadido. Aitor Esteban tiene la impresión de que no va a haber próximamente elecciones generales, pero tampoco ha querido "poner la mano en el fuego" por la continuidad de la legislatura, porque es Sánchez el único que tiene "la varita mágica" para convocar comicios. El portavoz del PNV en el Congreso ha dicho que el Ejecutivo tratará de aprobar Presupuestos, algo que ve "complicado", aunque no imposible, y ha dicho que su Grupo pondrá de su parte para que salgan adelante. En su opinión, Sánchez "tiene un gran escudo" y es que "no hay una mayoría absoluta alternativa". "Yo no veo, hoy por hoy -- y, desde luego, por el PNV le aseguro que durante toda la legislatura-- una mayoría absoluta alternativa", ha manifestado. Para Esteban, el Gobierno puede seguir gobernando, "aunque reciba golpes desde el parlamento", y pese a que no apruebe las Cuentas estatales, que pueden prorrogarse. El dirigente jeltzale ha vuelto a reprochar al Ejecutivo que no dialogue y pacte las iniciativas antes de llevarlas al Congreso, y ha señalado, en referencia al Plan de Regeneración Democrática, que "algunas cosas" le parecen "una nebulosa peligrosa y otras mera parafernalia". "No veo ni coherencia ni posibilidades de que salgan muchas porque no hay mayorías para ello", ha asegurado. En cuanto a la posibilidad de entenderse con el PP, ha reiterado su postura de que, si Vox "tiene algo que ver", el PNV "no va a estar ahí", y sobre la posibilidad de que puedan apoyar iniciativas económicas de los populares, ha dicho que verán qué plantean porque hay medidas que pueden ser "muy golosas", pero "muchas veces son caramelos trampa". Además, ha apuntado que el Partido Popular todavía anda "con la brújula mareada". NUEVO ESTATUS En cuanto a un nuevo estatus para Euskadi, Aitor Esteban también ha afirmado que al PNV le gustaría avanzar "en la línea de los que firmó el presidente" con su partido en el pacto de investidura, y ha remarcado que "el renocimiento nacional es una de las claves". "No va romper Euskadi, pero sí desinflamaría. No solo para Euskadi, también para Cataluña", ha apuntado. Por último, aunque ha indicado que no se puede decir "nunca jamás" a una entente nacionalista en Euskadi, ha considerado que la oposición que hace EH Bildu contra ellos "es feroz", por lo que el encuentro "es muy difícil, más allá del tema de la violencia y el acoso a la gente".

Compartir nota: Guardar Nuevo