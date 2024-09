El técnico del Albacete insiste en la “importancia” de frenar la dinámica negativa

Albacete, 19 sep (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, ha insistido este jueves en la “importancia” de frenar la dinámica negativa de su equipo, que ha enlazado tres derrotas en liga después de perder la semana anterior ante el Mirandés en un partido en el que el equipo no estuvo acertado.

En una rueda de prensa, González ha hecho alusión a un estudio de cien ligas del mundo que analiza las rachas de diferentes equipos y ha destacado que esos datos corroboran que la Segunda división española es la "más imprevisible" debido a la "igualdad que existe".

"Eso ya lo pensábamos muchos", ha señalado González, que ha hecho hincapié en que, debido a ello, quieren “ganar” en Ferrol este sábado ante el Racing, pero que, si no fuera posible, es “importante” puntuar para olvidarse de ciertas “inseguridades” que surgen al encadenar varios partidos perdidos.

Además, ha reflejado su manera de pensar sobre el deporte profesional, al asegurar que “es en la adversidad cuando más te creces”, porque “perder te pone más alerta y provoca que investigues más en lo que fallas para no volver a cometer esos errores”, ha resumido.

Preguntado por esa falta de posesión de balón en el centro del campo y por si se planteaba utilizar tres hombres en el medio de campo para evitar esas carencias, ha respondido: “No me adapto al rival, sino que tengo en cuenta esos matices del contrario para saber a lo que se va a jugar, y aunque es una opción, no me lo planteo a día de hoy”.

Asimismo, ha vuelto a emplear el vocablo “normalidad” para definir cómo debe afrontar su equipo esta racha negativa de resultados.

"Este es el momento más complicado desde que estoy aquí, pero porque lo de antes no era tan normal y esto se ajusta más a lo habitual de una temporada", ha concluido. EFE

