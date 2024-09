Bosch (ERC) sobre Junqueras: "No es nuestra carta ganadora"

El exconseller de la Generalitat e impulsor de la candidatura 'Foc Nou' para liderar ERC, Alfred Bosch, ha considerado este miércoles que el expresidente de ERC Oriol Junqueras no es su "carta ganadora". "Se le debe reconocer el inmenso trabajo que ha hecho, todos los sacrificios que ha hecho y todo el sufrimiento que ha tenido que pasar, pero creo que ahora Oriol Junqueras no es nuestra carta ganadora", ha sostenido en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press. Tras ver diferencias estratégicas y de estilo entre él y Junqueras, ha reprochado que el expresidente republicano "piensa lo que dice, y hasta calcula", mientras que él dice lo que piensa, ha manifestado textualmente. Sobre la crisis en ERC, ha observado "cuestiones personales" y ha llamado a hacer un esfuerzo a los que no se entienden. "La línea que se ha aprobado durante los últimos años se tiene que rectificar. Hay que cambiar el rumbo porque vamos a la deriva. ERC no parece ERC", ha lamentado Bosch, que también pide que se asuman responsabilidades por la estructura B de la formación, empezando por la cúpula directiva.

Compartir nota: Guardar Nuevo